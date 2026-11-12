El Ejido aprueba por más de 370.000 euros la adecuación de solares para aparcamientos en Almerimar y Balerma

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de El Ejido aprobó, junto a las habituales licencias urbanísticas, varios asuntos relacionados con la creación y mejora ... de infraestructuras, la modernización de los recursos municipales y la dotación de nuevos medios para la Policía Local, con el objetivo de continuar mejorando los servicios públicos y reforzar la seguridad en el municipio.

Entre los puntos más destacados, está la aprobación de los expedientes de contratación para ejecutar las obras de adecuación de varios solares como zonas de aparcamiento en Almerimar y Balerma. La actuación cuenta con un presupuesto total de 384.096 euros y permitirá ampliar y mejorar la oferta de estacionamiento en ambos núcleos costeros, con un total de 158 nuevas plazas.

En Almerimar, los trabajos cuentan con un presupuesto de 322.096 euros y se desarrollarán en un solar municipal actualmente sin urbanizar, situado entre la avenida de la Sal y la calle Mascarón, junto al CEIP Almerimar. Se trata de una parcela que los vecinos ya utilizan habitualmente como zona de aparcamiento y que ahora será acondicionada para mejorar su funcionalidad y accesibilidad.

El acceso se habilitará por el extremo noroeste de la parcela y habilitarán un total de 96 plazas de estacionamiento, cinco de ellas reservadas para personas con movilidad reducida.

Por su parte, el proyecto en Balerma, con un presupuesto de 62.000 euros, contempla la adecuación de dos espacios destinados a aparcamiento: uno situado frente al Centro de Salud y otro entre las calles Princesa Sofía y El Salar. La intervención permitirá habilitar 51 nuevas plazas, tres de ellas reservadas para personas con movilidad reducida.

A este se añade un tercer solar que está ubicado entre las calles García Márquez, Gloria Fuertes y Góngora. El acceso al aparcamiento se realizará desde la calle Gloria Fuertes y se ejecutará la señalización horizontal para habilitar 11 plazas de estacionamiento, una de ellas destinada a personas con movilidad reducida.

En ambos casos, los proyectos incluyen la pavimentación de los accesos y de las superficies destinadas al estacionamiento, además de la instalación de la correspondiente señalización horizontal y vertical para facilitar la circulación y la correcta distribución de las plazas.

Ampliación videowall de Policía Local

La Junta de Gobierno también aprobó el expediente de contratación para el suministro, instalación y puesta en marcha de la ampliación del videowall de la sala de control de la Policía Local, con un presupuesto base de licitación de 48.700 euros.

El municipio cuenta con un amplio sistema de videovigilancia, que se ha ido extendiendo progresivamente por el centro urbano, los distintos núcleos de población y otros espacios de especial relevancia para la seguridad ciudadana.

La ampliación del videowall permitirá visualizar de forma permanente y simultánea un mayor número de señales de vídeo procedentes de las cámaras distribuidas por el municipio. De este modo, se facilitará la supervisión de los distintos puntos de vigilancia y se contribuirá a reducir los tiempos de detección y respuesta ante posibles incidencias.

Asimismo, el incremento de la superficie y de la resolución de visualización facilitará la identificación de elementos de interés en las imágenes, reforzando la eficacia del sistema de videovigilancia como herramienta de prevención, supervisión e investigación policial.

Torre de Balerma

Asimismo, la Junta de Gobierno dio luz verde a la licitación de las obras de mejora y reparación del revestimiento externo de la Torre de Balerma con el objetivo de garantizar su conservación, consolidar sus elementos constructivos y frenar el deterioro que presenta como consecuencia del paso del tiempo y de su exposición al ambiente marino.

El proyecto, que contempla un presupuesto de ejecución de 124.843 euros se enmarca en el compromiso del equipo de Gobierno de conservar y mantener el patrimonio histórico y arquitectónico del municipio.

Renovación cubierta de la nave de petanca

Otro de los puntos que se han acordado es la ejecución de las obras de cambio de cubierta de la nave de petanca de Santa María del Águila, por importe de 101.925 euros. Los trabajos se centran en la renovación integral de la cubierta mediante la incorporación de una solución constructiva más eficiente y adaptada a las necesidades actuales. La nueva cubierta se va a ejecutar con un sistema tipo sándwich, que permite optimizar el comportamiento térmico y mejorar el confort en el interior de la instalación.

Asimismo, el proyecto contempla la instalación de un aireador estático en cumbrera, favoreciendo la ventilación natural del espacio, así como la incorporación de franjas de iluminación cenital mediante chapas onduladas de policarbonato translúcido, lo que contribuye a potenciar la entrada de luz natural en el interior.

De forma complementaria, se llevará a cabo la puesta a punto de la estructura metálica y el acondicionamiento del interior con trabajos de limpieza, tratamiento y pintado, contribuyendo a optimizar las condiciones de la nave.

Suministro de carrozas para cabalgatas de RRMM y fiestas

En el área de Cultura, se ha adjudicado el suministro de carrozas para la celebración de las cabalgatas de los Reyes magos de 2027 y 2028, así como para las fiestas de San Marcos, San Isidro y las distintas celebraciones de los núcleos. El contrato cuenta con un importe total de 112.680 euros anuales, distribuido en dos lotes.

Renovación flota municipal de vehículos

Además, el Ayuntamiento va a incorporar a la flota municipal 15 vehículos mediante renting con opción de compra. La Junta de Gobierno dio el visto bueno al expediente de contratación para sustituir 14 vehículos que actualmente prestan servicio en distintas áreas municipales e incorporar uno nuevo para atender las necesidades de la Concejalía de Cultura. El contrato tendrá una duración de cuatro años y contará con un presupuesto anual cercano a los 100.000 euros.

Consejo de Administración de DUE

El Consejo de Administración de Desarrollo Urbanístico de El Ejido aprobó nuevos expedientes de contratación para reforzar los medios destinados al mantenimiento, conservación y mejora de los espacios públicos.

Entre ellos, destaca la adjudicación del servicio de reparación de maquinaria de jardinería de DUE, por 102.850 euros, junto al suministro de áridos, piedras y tierra vegetal, por 84.791 euros; mezclas de semillas de césped y tepes, por 25.990 euros; y piezas de repuesto para juegos infantiles, por 55.989 euros.

Estas contrataciones permitirán garantizar la disponibilidad de materiales y el adecuado mantenimiento de los equipos y elementos destinados a las labores de conservación de parques, jardines y espacios públicos municipales.