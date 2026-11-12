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El Ejido aprueba por más de 370.000 euros la adecuación de solares para aparcamientos en Almerimar y Balerma

Los trabajos incluyen la pavimentación y señalización de tres parcelas para un total de 158 nuevas plazas de estacionamiento, ocho de ellas reservadas a personas con movilidad reducida

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Uno de los momentos de la Junta de Gobierno.

Javier Cortés

El Ejido

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de El Ejido aprobó, junto a las habituales licencias urbanísticas, varios asuntos relacionados con la creación y mejora ... de infraestructuras, la modernización de los recursos municipales y la dotación de nuevos medios para la Policía Local, con el objetivo de continuar mejorando los servicios públicos y reforzar la seguridad en el municipio.

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El Ejido aprueba por más de 370.000 euros la adecuación de solares para aparcamientos en Almerimar y Balerma

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