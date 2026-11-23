La Sala B del Teatro Auditorio acogió la jornada 'Violencia de género en la adolescencia: nuevas realidades y desafíos para la intervención profesional', en la ... que se abordó la violencia de género en los entornos digitales, la intervención con menores que ya la ejercieron, la atención a las adolescentes víctimas y el acompañamiento a sus familias, así como la respuesta que ofrecen los recursos especializados.

La jornada, en la que participaron la concejala de Servicios Sociales, Delia Mira, y la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Almería, Carmen Navarro, contó con especialistas de las universidades de Sevilla y Valencia, entidades que trabajan con adolescentes víctimas de violencia de género y profesionales de los Centros Municipales de Información a la Mujer. A través de ponencias y de dos mesas de trabajo, se analizaron la atención a las víctimas, el papel de las familias y los retos de la intervención profesional.

La concejala de Servicios Sociales, Delia Mira, destacó la importancia de reforzar la prevención y detección precoz de la violencia de género entre los adolescentes, especialmente ante la normalización de conductas de control y acoso en redes sociales.

Durante su intervención, Mira explicó que esta jornada pretende dar un paso más allá de la sensibilización y ofrecer herramientas a los profesionales para detectar e intervenir ante estas situaciones, tanto con las víctimas como con quienes ejercen la violencia: «Sensibilizar y prevenir es fundamental, pero también tenemos que estar preparados para actuar».

Por último, la edil subrayó que «desde el Ayuntamiento de El Ejido queremos seguir contribuyendo a que nuestras jóvenes puedan construir relaciones basadas en el respeto, la igualdad y la libertad, y que, cuando alguna de ellas necesite ayuda, encuentre profesionales preparados para ofrecérsela».