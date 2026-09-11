El Ejido analiza las mejoras que se están implementando en los centros de salud para la Atención Primaria

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, mantuvo una reunión de trabajo con el director gerente en funciones de Distrito Sanitario Poniente, Sebastián López, para ... analizar las mejoras que se están implementando en la Atención Primaria de El Ejido.

De este modo, se hizo un repaso de todas aquellas acciones que se están llevando a cabo en los centros de salud y que están sirviendo para optimizar este servicio. En el encuentro también estuvieron presentes la concejal de Sanidad, María Herminia Padial junto a responsables de Distrito Sanitario Poniente, David Hidalgo, la Directora de Recursos Humanos, Yolanda

Además, el objetivo del encuentro ha sido seguir estrechando lazos de colaboración. Julia Ibáñez destacó que «en la actualidad la colaboración existente entre el Ayuntamiento de El Ejido y Distrito Sanitario Poniente es muy fluida y positiva, lo que se traduce en contribuir a mejorar los centros de salud». Un ejemplo es la cesión de espacios para la construcción de instalaciones, como es el caso del nuevo Centro de Salud de Ejido Este o con campañas de trabajo conjuntas como orientadas a la concienciación ciudadana en hábitos de salud.