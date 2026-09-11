 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

El Ejido

  1. Portada
  2. El Ejido

El Ejido analiza las mejoras que se están implementando en los centros de salud para la Atención Primaria

Julia Ibáñez destaca que «en la actualidad la colaboración existente entre el Ayuntamiento de El Ejido y Distrito Sanitario Poniente es muy fluida y positiva»

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Un momento de la reunión.

Javier Cortés

El Ejido

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, mantuvo una reunión de trabajo con el director gerente en funciones de Distrito Sanitario Poniente, Sebastián López, para ... analizar las mejoras que se están implementando en la Atención Primaria de El Ejido.

Esta funcionalidad es exclusiva para usuarios registrados.

Inicia sesión Crea tu cuenta

Reporta un error

[]

El Ejido analiza las mejoras que se están implementando en los centros de salud para la Atención Primaria

[]

El Ejido analiza las mejoras que se están implementando en los centros de salud para la Atención Primaria