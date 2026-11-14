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El Ejido ampliará el sistema de vigilancia en el municipio por casi 50.000 euros

La ampliación de este sistema facilitará la supervisión en los distintos puntos de vigilancia y se contribuirá a reducir los tiempos de detección y respuesta ante posibles incidencias

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Un momento de la Junta de Gobierno celebrada en el Ayuntamiento de El Ejido.

Javier Cortés

El Ejido

La Junta de Gobierno aprobó durante la mañana de este jueves el expediente de contratación para el suministro, instalación y puesta en marcha de la ... ampliación del 'videowall' de la sala de control de la Policía Local, con un presupuesto base de licitación de 48.700 euros.

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El Ejido ampliará el sistema de vigilancia en el municipio por casi 50.000 euros

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