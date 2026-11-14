El Ejido ampliará el sistema de vigilancia en el municipio por casi 50.000 euros

La Junta de Gobierno aprobó durante la mañana de este jueves el expediente de contratación para el suministro, instalación y puesta en marcha de la ... ampliación del 'videowall' de la sala de control de la Policía Local, con un presupuesto base de licitación de 48.700 euros.

El municipio cuenta con un amplio sistema de videovigilancia, que se fue extendiendo progresivamente por el centro urbano, los distintos núcleos de población y otros espacios de especial relevancia para la seguridad ciudadana.

La ampliación de este sistema permitirá visualizar de forma permanente y simultánea un mayor número de señales de vídeo procedentes de las cámaras distribuidas por el municipio. De este modo, se facilitará la supervisión de los distintos puntos de vigilancia y se contribuirá a reducir los tiempos de detección y respuesta ante posibles incidencias.

Asimismo, el incremento de la superficie y de la resolución de visualización facilitará la identificación de elementos de interés en las imágenes, reforzando la eficacia del sistema de videovigilancia como herramienta de prevención, supervisión e investigación policial.

Además, la Junta de Gobierno dio luz verde a la licitación de las obras de mejora y reparación del revestimiento externo de la Torre de Balerma con el objetivo de garantizar su conservación, consolidar sus elementos constructivos y frenar el deterioro que presenta como consecuencia del paso del tiempo y de su exposición al ambiente marino.

El proyecto contempla un presupuesto de ejecución de 124.843 euros y se enmarca en el compromiso del equipo de Gobierno de conservar y mantener el patrimonio histórico y arquitectónico del municipio.

Por otro lado, la aprobación de los expedientes de contratación para ejecutar las obras de adecuación de varios solares como zonas de aparcamiento en Almerimar y Balerma. La actuación cuenta con un presupuesto total de 384.096 euros y permitirá ampliar y mejorar la oferta de estacionamiento en ambos núcleos costeros, con un total de 158 nuevas plazas.

En Almerimar, los trabajos cuentan con un presupuesto de 322.096 euros y se desarrollarán en un solar municipal actualmente sin urbanizar, situado entre la avenida de la Sal y la calle Mascarón, junto al CEIP Almerimar. Se trata de una parcela que los vecinos ya utilizan habitualmente como zona de aparcamiento y que ahora será acondicionada para mejorar su funcionalidad y accesibilidad.

El acceso se habilitará por el extremo noroeste de la parcela y habilitarán un total de 96 plazas de estacionamiento, cinco de ellas reservadas para personas con movilidad reducida. Por su parte, el proyecto en Balerma, con un presupuesto de 62.000 euros, contempla la adecuación de dos espacios destinados a aparcamiento: uno situado frente al Centro de Salud y otro entre las calles Princesa Sofía y El Salar. La intervención permitirá habilitar 51 nuevas plazas, tres de ellas para personas con movilidad reducida.