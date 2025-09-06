El Ejido ampliará el Parque de las Avenidas Hispanoamérica y Príncipe Felipe de Balerma Se aprueba en Junta de Gobierno la contratación del proyecto con un presupuesto base de licitación de 102.511 euros

La Junta de Gobierno aprueba el suministro de 86 chalecos antibalas para los agentes de la Policía Local.

J. Cortés El Ejido Sábado, 6 de septiembre 2025, 13:08

La Junta de Gobierno dio hace unos días el visto bueno al expediente de contratación de la ejecución del proyecto de 'Ampliación del Parque de la Avenida Príncipe Felipe y Avenida Hispanoamérica de Balerma', con un presupuesto base de licitación de 102.511,55 euros.

Recordar que gracias a las obras realizadas por el Ayuntamiento de El Ejido para llevar a cabo la construcción de una nueva glorieta en la entrada norte del núcleo de Balerma, con acceso directo a la calle Hispanoamérica, que supuesto una mejora la seguridad vial y la fluidez del tráfico en este punto, se modificaron los acerados del entorno y se quedó disponible una superficie de 689,71 metros cuadrados.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, señaló que «vamos a dar un uso adecuado al espacio que ha quedado libre, anexionándolo al Parque existente, de forma que se ampliará y se acondicionará para que presente las mejores condiciones, pavimentando los caminos, creando zonas verdes, renovando la instalación de alumbrado y mobiliario urbano e incluyendo pistas de petanca en el área de albero que actualmente se encuentra en desuso».

«Con esta actuación contemplamos también la adecuación del entorno que forma parte del acceso al núcleo de Balerma promoviendo un entorno más accesible, sostenible y atractivo para los vecinos», remarcó el máximo responsable del Consistorio.

En cuanto al proyecto, la ampliación se convertirá principalmente en parterres verdes que se tratarán igual que el resto de parterres existentes, mediante la plantación de césped natural y árboles de la especie araucaria. También se incluyó un nuevo camino que continúa el recorrido y, con el objetivo de mejorar la accesibilidad, se pavimentarán estas vías.

Seis pistas

Se contempla la construcción de seis pistas de petanca, que se ubicarán en la parte oeste, teniendo en cuenta la gran cantidad de aficionados a este deporte en el núcleo y la inexistencia de espacios adecuados para su práctica.

Por otra parte, se prevé la ampliación de un sistema de riego, para dar servicio a los nuevos parterres construidos y se incluirán varios aspersores adicionales para mejorar el estado del césped natural en algunos puntos.

Asimismo, se actualizará el sistema instalando un programador y electroválvulas y además, se renovará la instalación de alumbrado, teniendo en cuenta la necesidad de ampliar la instalación de alumbrado para dar servicio a las nuevas áreas incorporadas y la necesidad de modificar el alumbrado existente en las pistas de petanca.

Otras novedades

También se cambiará el mobiliario urbano, incorporando 14 bancos accesibles, 5 mesas de picnic y 3 papeleras, fomentando un uso inclusivo y cómodo del espacio público. El Parque cuenta actualmente con una superficie de 2.210 metros cuadrados; y con la ampliación, tendrá una superficie total de 2.900 metros cuadrados.

Francisco Góngora explicó que «tras la creación de la rotonda, adecuación del entorno e integración paisajística que ya hicimos, ahora vamos a dotar al núcleo de Balerma de una nueva zona para el entretenimiento y el encuentro que se ubicará en un lugar idóneo, justo a la entrada y cerca de servicios importantes».

Por otro lado, en Junta de Gobierno Local también se dio el visto bueno al suministro de 86 chalecos antibalas para los agentes de la Policía Local de El Ejido y la colocación de toldos en la Plaza Pompeya de Ejido Norte.