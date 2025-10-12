El Ejido ampliará en más de 970 nuevos nichos el Cementerio Municipal El proyecto tiene un presupuesto de casi un millón de euros y un plazo de ejecución de unos seis meses

J. Cortés El Ejido Domingo, 12 de octubre 2025, 20:47

La Junta de Gobierno celebrada el pasado jueves 9 de octubre en el Ayuntamiento de El Ejido dio el visto bueno a la aprobación de la contratación de la ejecución del proyecto de construcción de una primera fase con 972 nichos en el Cementerio de El Ejido. Un proyecto que también contempla la construcción de una plaza y dos almacenes, con una inversión de casi un millón de euros y un plazo de ejecución de seis meses.

Los nichos existentes cubren las necesidades de los próximos dos años por lo que se ve necesaria la construcción de nuevos nichos que van a cubrir el servicio en un mínimo de cinco años.

Asimismo, se va a construir una plaza dentro de la ordenación de los módulos de nichos con diferente arbolado y seto, cuatro bancos accesibles, papeleras, fuente para bebedero y para suministro de agua de limpieza y mantenimiento de las lápidas.

Se construye también un almacén de gestión de residuos de 56,44 metros cuadrados y un almacén para maquinaria de 38,23 metros cuadrados. De igual forma, se acondicionará toda la urbanización interior ocupada por los nuevos módulos de nichos, con adoquín en diferentes colores y formas, iluminación en toda la ampliación, mediante luminarias de led sobre columnas en la calle principal, y mediante tiras de led empotradas en el voladizo de los módulos.

Además, se realiza la instalación del riego de todas las nuevas zonas verdes mediante programador electrónico. Ya en 2017 se llevó a cabo una ampliación del Camposanto de El Ejido que consistió en la adquisición de un invernadero colindante de 9.500 metros cuadrados, en la realización del cerramiento exterior de la zona a ocupar por la FASE 1 y se construyeron 940 nichos dentro de la nueva zona ampliada.

