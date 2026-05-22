El Ejido amplía el periodo de solicitudes para la selección de 52 socorristas

El Ayuntamiento de El Ejido amplió hasta este lunes 25 de mayo el período de recepción de solicitudes para formar parte del equipo de socorrismo ... y vigilancia de playas 2026, que comenzará a operar el próximo viernes 19 de junio y se mantendrá activo hasta el domingo 6 de septiembre, ambos incluidos.

Entre los requisitos que han de cumplir los aspirantes a este proceso de selección se encuentra poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de socorrismo y vigilancia, poseer mínimo el título de ESO o equivalente y tener titulación válida para el desarrollo de actividades de salvamento y socorrismo acuático, entre otras.

Además, de las 52 plazas disponibles, 4 de ellas estarán destinadas a personas que además de cumplir los requisitos anteriormente descritos también dispongan de titulación de patrón de navegación básica, patrón de embarcación de recreo o licencia de navegación.

Plazas

Asimismo, 4 plazas irán destinadas a personas que también dispongan de carné de conducir B. Los interesados pueden descargarse el modelo de solicitud de la web municipal www.elejido.es. En ella deben manifestar que cumplen con todos los requisitos exigidos en la convocatoria.

Las solicitudes se presentarán preferentemente en el Registro electrónico del Ayuntamiento de El Ejido a través de su Oficina Virtual en la dirección https://sede.elejido.es/etramita a través del procedimiento específico o se entregarán en el Registro General del Ayuntamiento o en la forma prevista en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.