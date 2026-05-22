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El Ejido amplía el periodo de solicitudes para la selección de 52 socorristas

Los interesados pueden descargarse el modelo de solicitud de la web municipal

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Socorristas en El Ejido.
Socorristas en El Ejido. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido amplió hasta este lunes 25 de mayo el período de recepción de solicitudes para formar parte del equipo de socorrismo ... y vigilancia de playas 2026, que comenzará a operar el próximo viernes 19 de junio y se mantendrá activo hasta el domingo 6 de septiembre, ambos incluidos.

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