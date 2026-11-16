El Ejido amplía hasta el 5 de diciembre el plazo para apuntarse a la cuenta fácil

El Ayuntamiento de El Ejido amplió el plazo de adhesión al sistema 'Cuenta fácil' hasta el 5 de diciembre para facilitar a los ejidenses el ... pago de sus tributos municipales de forma organizada a lo largo del año.

Los ciudadanos pueden incluir en este sistema el IBI urbano y rústico, el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (Ivtm), la entrada de vehículos-vados, la tasa de basuras y el Impuesto sobre Actividades Económicas (Iae), distribuyendo su pago en diez cuotas, de febrero a noviembre, mediante domiciliación bancaria.

Las personas interesadas pueden solicitar el alta en este sistema especial de pago en el propio Ayuntamiento, en las oficinas de las juntas locales o a través de la sede electrónica, en https://sede.elejido.es/?page_id=3882 introduciendo la palabra «facil» en el buscador para acceder a procedimiento.

Las principales ventajas de este sistema son una mayor previsibilidad de los pagos, la posibilidad de distribuir la carga tributaria a lo largo del año y una mejor planificación de la economía familiar o empresarial. Además de que los pagos se realizan automáticamente mediante domiciliación bancaria y la adhesión se mantiene para los siguientes ejercicios mientras se cumplan las condiciones establecidas, sin necesidad de solicitarlo cada año.