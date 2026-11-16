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El Ejido amplía hasta el 5 de diciembre el plazo para apuntarse a la cuenta fácil

El nuevo sistema permite fraccionar en 10 cuotas, de febrero a noviembre, el importe anual de los recibos del IBI rústico y urbano, Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, vados, tasa de basura e Impuesto sobre Actividades Económicas

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Uno de los momentos de la presentación de este sistema.

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido amplió el plazo de adhesión al sistema 'Cuenta fácil' hasta el 5 de diciembre para facilitar a los ejidenses el ... pago de sus tributos municipales de forma organizada a lo largo del año.

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