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El Ejido alcanza casi el 50% de su alumbrado público con el sistema LED para reducir su consumo

Las últimas actuaciones se centran en el Bulevar, San Agustín y en los cementerios de El Ejido y Balerma

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Una de las actuaciones llevadas a cabo en el término municipal de El Ejido.

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido continúa dando importantes pasos en materia de sostenibilidad ambiental y eficiencia energética para el municipio. Tal es así que en ... los últimos años llevó a cabo numerosos trabajos de sustitución y colocación de nuevas luminarias con los que se apostó por el sistema LED que, además de reducir el consumo, dispone de una tecnología de iluminación eficiente y sostenible. También mejora la uniformidad de la iluminación y la visibilidad nocturna, así como se reducen las emisiones de CO₂.

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