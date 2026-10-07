El Ejido alcanza casi el 50% de su alumbrado público con el sistema LED para reducir su consumo

El Ayuntamiento de El Ejido continúa dando importantes pasos en materia de sostenibilidad ambiental y eficiencia energética para el municipio. Tal es así que en ... los últimos años llevó a cabo numerosos trabajos de sustitución y colocación de nuevas luminarias con los que se apostó por el sistema LED que, además de reducir el consumo, dispone de una tecnología de iluminación eficiente y sostenible. También mejora la uniformidad de la iluminación y la visibilidad nocturna, así como se reducen las emisiones de CO₂.

El concejal de Obras Públicas, David Fernández, destacó que «esta intervención nos permite seguir avanzando en un modelo de municipio más moderno, sostenible y eficiente, incorporando criterios de ahorro y eficiencia energética en la mejora de nuestros espacios públicos». En cifras, el porcentaje de luminarias LED en el municipio subió en los últimos años hasta un 43,8%, alcanzando por núcleos un 52,9% en Almerimar, Ejido Centro con un 54,3%, Balerma con un 45% o San Agustín un 60,9%.

En los núcleos donde se realizaron las tres últimas actuaciones, la mejora fue especialmente notable, como por ejemplo San Agustín, donde se ha duplicado el dato. En cuanto a las últimas actuaciones se centraron en tres proyectos que cubrieron el Bulevar, el núcleo de San Agustín y los cementerios municipales de El Ejido y Balerma.

En conjunto, las tres sumaron 521 nuevas luminarias LED instaladas, 288 correspondieron al Bulevar de El Ejido, 192 a San Agustín (que incluyó sustituciones y puntos de luz completos), además de la retirada de 67 puntos irrecuperables y 41 en los Cementerios de El Ejido y Balerma, además de la retirada de 48 puntos irrecuperables.

El presupuesto total de adjudicación entre las tres actuaciones ascendió a 321.721,83 euros. Actualmente hay previstas cinco actuaciones más que contemplan la sustitución de 502 luminarias durante este 2026.