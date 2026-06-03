El Ejido albergará un nuevo espacio para los ensayos de las bandas de música del municipio

El Ayuntamiento mantuvo una reunión con las bandas de música del municipio para compartir el proyecto para la creación de una nueva biblioteca, ubicada en ... el edificio de la estación de autobuses actualmente en desuso. La intervención abarca un total de 3.200,51 metros cuadrados distribuidos entre sótano, planta baja, planta alta y planta del castillete, con un presupuesto aproximado de 3.591.300 euros.

Durante el encuentro, en el que estuvieron presentes el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora; y los concejales Elena Gómez, David Fernánde y Manuel Martínez, junto a representantes de las bandas y técnicos municipales, Góngora explicó los detalles de este proyecto por el que «el edificio se concibe como un espacio moderno, accesible e inclusivo, destinado a fomentar la lectura, el estudio y la creatividad entre todos los ciudadanos».

La planta baja se habilitará como un área de uso cotidiano que incluirá la zona de control, espacios de consulta, áreas de trabajo en grupo, ludoteca infantil, mediateca y despachos administrativos. La planta superior se reserva a un entorno más silencioso, con zonas de estudio individual y una sala acústicamente aislada para ofrecer un ambiente de concentración óptimo.

En la planta sótano, con una superficie de 1.526 metros cuadrados, se crearán dos áreas principales: una destinada a las bandas municipales y otra a archivos. Para las bandas de música se destinarán aproximadamente 810 m², que albergarán tres salas de ensayo con aulas auxiliares, aseos y zonas comunes, mientras que los 716 metros cuadrados restantes acogerán un gran almacén de libros, un despacho, instalaciones técnicas y un garaje.

El proyecto prevé un diseño contemporáneo y cálido, con revestimientos de madera y espacios de gran fluidez, así como la rehabilitación integral de aseos, instalaciones y sistemas de iluminación. Además, se llevarán a cabo reformas en todas las fachadas del edificio. La fachada norte mantendrá su muro cortina, pero con nuevos acristalamientos de seguridad y mejores prestaciones acústicas.

En la fachada este se abrirán nuevos huecos en planta baja y se ampliará la terraza superior para la zona de estudio, incorporando lamas verticales cerámicas que favorecerán el control solar. La fachada sur también contará con lamas y grandes paños de vidrio para maximizar la luz natural y el confort interior.

Todos los espacios estarán conectados mediante itinerarios accesibles y se instalará un ascensor con capacidad para 9 personas, garantizando la plena inclusividad del edificio.

El alcalde ha subrayado que «con esta actuación, el Ayuntamiento de El Ejido no solo recupera un edificio emblemático, sino que, apuesta por la cultura, la educación y la música como ejes fundamentales para el desarrollo de la ciudad».