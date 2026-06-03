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El Ejido

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El Ejido albergará un nuevo espacio para los ensayos de las bandas de música del municipio

Con un presupuesto de 3.591.300 euros, ofrecerá espacios de estudio, mediateca, ludoteca infantil y áreas de trabajo en un entorno luminoso y accesible

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Un momento de la reunión.
Un momento de la reunión. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento mantuvo una reunión con las bandas de música del municipio para compartir el proyecto para la creación de una nueva biblioteca, ubicada en ... el edificio de la estación de autobuses actualmente en desuso. La intervención abarca un total de 3.200,51 metros cuadrados distribuidos entre sótano, planta baja, planta alta y planta del castillete, con un presupuesto aproximado de 3.591.300 euros.

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