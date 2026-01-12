Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las salas contempladas para este complejo sociocultural que albergará el nucleo ejidense de Almerimar. IDEAL

El Ejido albergará un nuevo complejo sociocultural en Almerimar

Este centro, que se ubicará entre la calle Faro y la Goleta, contará con una biblioteca, despachos para asociaciones y salón de actos, entre otros

Javier Cortés

El Ejido

Lunes, 12 de enero 2026, 17:44

Comenta

El municipio de El Ejido contará próximamente con un nuevo complejo sociocultural que se ubicará entre la calle de Faro y la calle Goleta, que ... contará con un presupuesto total de 7.235.520 euros y ubicándose en Almerimar, y que podrán disfrutarlo todos los vecinos de la localidad del Poniente almeriense. El proyecto contempla la rehabilitación y adecuación de locales actualmente en desuso, con el objetivo de crear este centro sociocultural moderno y funcional adaptado a las necesidades y demandas de la población.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Endesa alerta a sus clientes del robo de datos, incluidos los bancarios
  2. 2 Buscan candidatos en Granada para trabajar en Zara, Pull
  3. 3 El aceite de oliva que un experto de Granada pide evitar: «No es lo mismo, pero interesa que lo parezca»
  4. 4 El correo que ha mandado Endesa a miles de clientes tras el robo de datos bancarios
  5. 5 A la venta en Granada por cinco millones de euros un carmen con vistas espectaculares y casa de invitados
  6. 6 Atropella a un guardia civil en la A-92 al saltarse un control y se da a la fuga
  7. 7 Hallan sin vida y semidesnuda a una joven de 25 años en Málaga
  8. 8

    Álvaro Lemos, pendiente del reconocimiento médico para fichar por el Granada CF
  9. 9

    La familia del juvenil del Arenas denuncia la agresión de jugadores del Güéjar Sierra ante la Guardia Civil
  10. 10 Nuevo corte en la A-44 este miércoles para continuar las obras del viaducto de Rules

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Ejido albergará un nuevo complejo sociocultural en Almerimar

El Ejido albergará un nuevo complejo sociocultural en Almerimar