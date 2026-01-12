El Ejido albergará un nuevo complejo sociocultural en Almerimar

El municipio de El Ejido contará próximamente con un nuevo complejo sociocultural que se ubicará entre la calle de Faro y la calle Goleta, que ... contará con un presupuesto total de 7.235.520 euros y ubicándose en Almerimar, y que podrán disfrutarlo todos los vecinos de la localidad del Poniente almeriense. El proyecto contempla la rehabilitación y adecuación de locales actualmente en desuso, con el objetivo de crear este centro sociocultural moderno y funcional adaptado a las necesidades y demandas de la población.

El edificio dispondrá de tres accesos principales —dos por la calle del Faro y uno por la calle Goleta— y se desarrollará por fases hasta completar los distintos usos previstos: biblioteca, talleres y despachos para asociaciones, salón de actos y zona de cafetería ubicada en una plaza central que actuará como espacio de encuentro entre interior y exterior mediante un gran porche de acceso.

Primera etapa

En una primera etapa, con un presupuesto de 2.636.512 euros, se ejecutarán dos fases prioritarias: una zona de instalaciones generales, necesarias para el funcionamiento del complejo, de unos 430 metros cuadrados, y la Biblioteca, que incluirá una gran sala de estudio, sala multimedia y de consulta, ludoteca infantil, aseos y área de información y préstamo, de unos 1.273 metros cuadrados.

El diseño se organiza en torno a un eje central que conecta ambas calles y genera espacios de relación y descanso, con ambientes flexibles, luminosos y modulares, el uso de materiales sostenibles y tecnología de conectividad avanzada, creando así un espacio abierto, accesible y contemporáneo.

Asimismo, el complejo sociocultural (CC1-Almerimar) es uno de los grandes proyectos que el Ayuntamiento de El Ejido tiene en mente hacer realidad gracias al Plan de Actuación Integrado (PAI) 'El Ejido 2029: +Sostenible +Cohesionado', un ambicioso programa que movilizará una inversión total de 14.057.535 euros, de los cuales 11.948.905 euros proceden de los fondos europeos FEDER, a través de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL). Esta ayuda supone una cofinanciación del 85%, y todos los proyectos deberán estar ejecutados al 100% antes del año 2029.

El alcalde, Francisco Góngora, destacó en la presentación de este plan que «esta importante financiación es el resultado de una buena gestión técnica y administrativa, y una planificación estratégica que nos ha permitido concurrir con proyectos maduros, bien definidos y listos para su ejecución».

Capacidad

Asimismo, subrayó la sólida trayectoria del Ayuntamiento en la gestión de fondos europeos, con ejemplos de éxito como la EDUSI 2014-2020, que alcanzó más del 100% de ejecución por un importe total de 12,5 millones de euros. A su vez, Francisco Góngora recordó que «el Ayuntamiento cuenta con una gestión y una administración eficiente de los recursos públicos, aunque su capacidad inversora está limitada por el elevado pago de deuda, que asciende a medio millón de euros semanalmente.

En condiciones normales, el municipio tendría capacidad suficiente para ejecutar todos los proyectos planificados en un solo ejercicio anual, lo que evidencia el potencial de inversión que hoy se ve restringido». A pesar de esta situación, «se mantiene una visión optimista hacia el futuro, ya que la gestión responsable y el trabajo constante en la reducción de deuda permitirán recuperar la capacidad inversora en los próximos años, impulsando la revitalización urbana y la creación de nuevos equipamientos».