El Ejido albergará una Biblioteca Central próxima a la Estación de Autobuses

El Ejido contará próximamente con una Biblioteca Central cercana a la Estación de Autobuses del municipio con una inversión que se aproxima a los cuatro ... millones de euros.

Un proyecto con el que seguir mejorando la calidad de vida de los ejidenses, tanto de los jóvenes como de los mayores, apostando por la 'doble c': cultura y conocimiento en un entorno urbano que va creciendo cada año a un paso agigantado y que según los datos oficiales que arrojaba a 1 de enero de 2025, el padrón municipal situaban a El Ejido en 91.457 habitantes, lo que supone la cifra más alta de la historia, superando en 1.299 el número de vecinos con respecto a la cifra del pasado año.

Tres plantas

El proyecto, en concreto, consiste en la rehabilitación de un edificio ya existente de tres plantas, que cuenta en total con 3.200,51 metros cuadrados, para albergar esta nueva Biblioteca Central en el municipio ejidense.

La biblioteca tendrá tres plantas: sótano, planta baja y planta alta. A su vez, el sótano albergará espacios para bandas de música, con unos 810 metros cuadrados, y archivos municipales, con un espacio de 716 metros cuadrados. Por su parte, la planta baja tendrá áreas de consulta, trabajo en grupo, ludoteca infantil y administración. Y la planta alta contará con zonas de estudio individual, mediateca y sala de estudio insonorizada.

Se prioriza un diseño cálido y contemporáneo, con revestimientos de madera, iluminación eficiente y accesibilidad universal, convirtiendo el edificio en un centro cultural moderno y multifuncional.

Asimismo, la Biblioteca Central es uno de los grandes proyectos que el Ayuntamiento de El Ejido tiene en mente hacer realidad gracias al Plan de Actuación Integrado (PAI) 'El Ejido 2029: +Sostenible +Cohesionado', un ambicioso programa que movilizará una inversión total de 14.057.535 euros, de los cuales 11.948.905 euros proceden de los fondos europeos FEDER, a través de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL). Esta ayuda supone una cofinanciación del 85%, y todos los proyectos deberán estar ejecutados al 100% antes del año 2029.

Financiación

El alcalde, Francisco Góngora, ha destacó en la presentación de este plan que «esta importante financiación es el resultado de una buena gestión técnica y administrativa, y una planificación estratégica que nos ha permitido concurrir con proyectos maduros, bien definidos y listos para su ejecución».

Asimismo, subrayó la sólida trayectoria del Ayuntamiento en la gestión de fondos europeos, con ejemplos de éxito como la EDUSI 2014-2020, que alcanzó más del 100% de ejecución por un importe total de 12,5 millones de euros.

Por su parte, Francisco Góngora recordó que «el Ayuntamiento cuenta con una gestión y una administración eficiente de los recursos públicos, aunque su capacidad inversora está limitada por el elevado pago de deuda, que asciende a medio millón de euros semanalmente.

En condiciones normales, el municipio tendría capacidad suficiente para ejecutar todos los proyectos planificados en un solo ejercicio anual, lo que evidencia el potencial de inversión que hoy se ve restringido».

A pesar de esta situación, «se mantiene una visión optimista hacia el futuro, ya que la gestión responsable y el trabajo constante en la reducción de deuda permitirán recuperar la capacidad inversora en los próximos años, impulsando la revitalización urbana y la creación de nuevos equipamientos».