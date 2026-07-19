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El Ejido adjudica la sustitución de lamas en el CEIP Punta Entinas

una actuación presupuestada en 56.508 euros que contribuirá a mejorar las condiciones de confort y funcionalidad del centro

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Junta de Gobierno en El Ejido.

Javier Cortés

El Ejido

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Ejido aprobó este jueves la adjudicación de los trabajos de sustitución de lamas en el CEIP Punta ... Entinas, una actuación presupuestada en 56.508 euros que contribuirá a mejorar las condiciones de confort y funcionalidad del centro educativo.

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El Ejido adjudica la sustitución de lamas en el CEIP Punta Entinas

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