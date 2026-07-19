El Ejido adjudica la sustitución de lamas en el CEIP Punta Entinas

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Ejido aprobó este jueves la adjudicación de los trabajos de sustitución de lamas en el CEIP Punta ... Entinas, una actuación presupuestada en 56.508 euros que contribuirá a mejorar las condiciones de confort y funcionalidad del centro educativo.

En el ámbito de los servicios municipales, la Junta de Gobierno acordó prorrogar por una anualidad las concesiones administrativas para la explotación de los servicios de cafetería-bar en tres instalaciones deportivas municipales: el Campo de Fútbol de Santa María del Águila, el Campo de Fútbol de Las Norias y el Estadio Municipal de Santo Domingo.

A su vez, se aprobó la prórroga del contrato de los servicios necesarios para el desarrollo de los Talleres de Teatro en El Ejido durante el curso 2025/2026, dando continuidad a una iniciativa cultural consolidada que promueve la formación escénica y la participación de vecinos de distintas edades.

Otras de las medidas aprobadas fue el expediente de contratación de proyecto de mejora y adecuación de la cubierta de la nave que alberga las pistas de petanca en Santa María del Águila, ubicadas junto al Centro Cultural. La actuación incrementa su presupuesto a 74.821 euros.

La intervención se centra en la renovación integral de la cubierta mediante la incorporación de una solución constructiva más eficiente y adaptada a las necesidades actuales. La nueva cubierta se va a ejecutar con un sistema tipo sándwich in situ, que permite optimizar el comportamiento térmico y mejorar el confort en el interior de la instalación.

Así, el proyecto contempla la instalación de un aireador estático en cumbrera, favoreciendo la ventilación natural del espacio, así como la incorporación de franjas de iluminación cenital.