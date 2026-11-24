La Junta de Gobierno Local celebrada a mediados de noviembre aprobó, junto a las habituales licencias urbanísticas, varios asuntos relacionados con la creación y mejora ... de infraestructuras, la modernización de los recursos municipales y la dotación de nuevos medios para la Policía Local, con el objetivo de continuar mejorando los servicios públicos y reforzar la seguridad en el municipio.

Uno de ellos fue en el área de Cultura, que se adjudicó el suministro de carrozas para la celebración de las cabalgatas de los Reyes magos de 2027 y 2028, así como para las fiestas de San Marcos, San Isidro y las distintas celebraciones de los núcleos. El contrato cuenta con un importe total de 112.680 euros anuales, distribuido en dos lotes.

Otro de los puntos que se acordaron es la ejecución de las obras de cambio de cubierta de la nave de petanca de Santa María del Águila, por importe de 101.925 euros. Los trabajos se centran en la renovación integral de la cubierta mediante la incorporación de una solución constructiva más eficiente y adaptada a las necesidades actuales. La nueva cubierta se va a ejecutar con un sistema tipo sándwich, que permite optimizar el comportamiento térmico y mejorar el confort en el interior de la instalación.

Asimismo, el proyecto contempla la instalación de un aireador estático en cumbrera, favoreciendo la ventilación natural del espacio, así como la incorporación de franjas de iluminación cenital mediante chapas onduladas de policarbonato translúcido, lo que contribuye a potenciar la entrada de luz natural en el interior.

De forma complementaria, se llevará a cabo la puesta a punto de la estructura metálica y el acondicionamiento del interior con trabajos de limpieza, tratamiento y pintado, contribuyendo a optimizar las condiciones de la nave.

Además, el Ayuntamiento va a incorporar a la flota municipal 15 vehículos mediante renting con opción de compra. La Junta de Gobierno dio el visto bueno al expediente de contratación para sustituir 14 vehículos que actualmente prestan servicio en distintas áreas municipales e incorporar uno nuevo para atender las necesidades de la Concejalía de Cultura. El contrato tendrá una duración de cuatro años y contará con un presupuesto anual cercano a los 100.000 euros.

A su vez, la Junta de Gobierno también aprobó el expediente de contratación para el suministro, instalación y puesta en marcha de la ampliación del videowall de la sala de control de la Policía Local, con un presupuesto base de licitación de 48.700 euros.

El municipio cuenta con un amplio sistema de videovigilancia, que se fue extendiendo progresivamente por el centro urbano, los distintos núcleos de población y otros espacios de especial relevancia para la seguridad ciudadana.

La ampliación del videowall permitirá visualizar de forma permanente y simultánea un mayor número de señales de vídeo procedentes de las cámaras distribuidas por el municipio. De este modo, se facilitará la supervisión de los distintos puntos de vigilancia y se contribuirá a reducir los tiempos de detección y respuesta ante posibles incidencias.

Asimismo, el incremento de la superficie y de la resolución de visualización facilitará la identificación de elementos de interés en las imágenes, reforzando la eficacia del sistema de videovigilancia como herramienta de prevención, supervisión e investigación policial.

Asimismo, la Junta de Gobierno dio también luz verde a la licitación de las obras de mejora y reparación del revestimiento externo de la Torre de Balerma con el objetivo de garantizar su conservación, consolidar sus elementos constructivos y frenar el deterioro que presenta como consecuencia del paso del tiempo y de su exposición al ambiente marino.

El proyecto, que contempla un presupuesto de ejecución de 124.843 euros se enmarca en el compromiso del equipo de Gobierno de conservar y mantener el patrimonio histórico y arquitectónico del municipio.

Consejo de Administración de DUE

El Consejo de Administración de Desarrollo Urbanístico de El Ejido aprobó nuevos expedientes de contratación para reforzar los medios destinados al mantenimiento, conservación y mejora de los espacios públicos.

Entre ellos, destaca la adjudicación del servicio de reparación de maquinaria de jardinería de DUE, por 102.850 euros, junto al suministro de áridos, piedras y tierra vegetal, por 84.791 euros; mezclas de semillas de césped y tepes, por 25.990 euros; y piezas de repuesto para juegos infantiles, por 55.989 euros.

Estas contrataciones permitirán garantizar la disponibilidad de materiales y el adecuado mantenimiento de los equipos y elementos destinados a las labores de conservación de parques, jardines y espacios públicos municipales.