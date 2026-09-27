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El Ejido adjudica un proyecto para proteger su pasado en la Prehistoria

El Consistorio destina 220.194 euros para el vallado del Conjunto Megalítico de Ugíjar

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La Junta de Gobierno se celebra en el Ayuntamiento de El Ejido.

Javier Cortés

El Ejido

La Junta de Gobierno Local celebrada este jueves en el Ayuntamiento de El Ejido aprobó, además de las habituales licencias de urbanismo, distintos asuntos relacionados ... con la protección y puesta en valor del patrimonio histórico, la conciliación de las familias, la mejora de los medios municipales y la actualización del callejero del municipio.

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