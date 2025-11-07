El Ejido adjudica obras para ejecutar la II Fase del Proyecto de Videovigilancia

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Ejido aprobó este jueves un amplio número de asuntos relacionados con la gestión municipal que abarcan licencias ... urbanísticas y contratos de suministro, entre otros temas de actualidad.

Medidas todas ellas con las que seguir avanzando en la modernización de infraestructuras, una planificación urbanística responsable, la mejora de los servicios públicos y el refuerzo de la seguridad ciudadana.

Precisamente la seguridad tuvo protagonismo en la sesión de este jueves con la adjudicación del contrato para la ejecución de las obras complementarias para desplegar 33 nuevas cámaras de seguridad en todo el municipio, en el marco del desarrollo de la segunda fase del proyecto municipal de Videovigilancia, que ya aprobó la Junta de Gobierno de la pasada semana.

Cabe recordar que esta medida posibilitará el incremento del número de dispositivos de videovigilancia en marcha en todo el municipio hasta las 125 videocámaras, desplegadas en puntos estratégicos y espacios de mayor afluencia del municipio, así como en las entradas y salidas de los núcleos, y que permiten disponer de imágenes en tiempo real que ayudan a la Policía Local a la identificación de vehículos a través de la lectura de matrículas, así como de personas que cometan actos vandálicos y delictivos.

El proyecto de obra civil e instalaciones eléctricas, con un presupuesto de 70.663,20 euros, contempla los trabajos para la adecuación de la canalización existente de alumbrado exterior en el término municipal.

La Junta de Gobierno aprobó la adjudicación del contrato para el suministro de 86 nuevos chalecos antibalas para los agentes de la Policía Local de El Ejido así como la contratación del suministro de un vehículo para el Servicio de Policía Local, con lo que se continúa avanzando en el incremento de equipamiento de seguridad y prevención que contribuya a la mejora de su capacidad operativa.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, subrayó que «la seguridad siempre ha sido una prioridad para este equipo de gobierno y trabajamos continuamente en incrementar medios y recursos, que garanticen la mejor atención a los vecinos y la prevención de actos incívicos».

Por otra parte y entre el resto de puntos que se abordaron durante la sesión figuró el incremento del gasto correspondiente a 2025 para los contratos de prestación de los servicios de azafatas, auxiliares de control de acceso y atención al cliente, con la finalidad de atender los espectáculos escénicos incluidos en la programación cultural del Ayuntamiento de El Ejido, así como el contrato del servicio de vigilancia y seguridad privada para edificios e instalaciones municipales y actividades organizadas por el Ayuntamiento de El Ejido y sus organismos autónomos, entre otros.

Red de Saneamiento

De manera previa a la Junta Local de Gobierno se celebró Consejo de Administración de DUE en el que se dio el visto bueno a la ejecución de una nueva red de saneamiento para la calle Escarcha de Balerma con un importe de 27.000 euros. De igual modo, se aprobó el suministro de contenedores 8M3 y 5M3 con servicio de recogida y vaciado; el servicio de revisión anual, instalación y certificación de los dispositivos permanentes para trabajos en altura instalados en diferentes ubicaciones de El Ejido; servicio para la elaboración del registro retributivo obligatorio y auditoría retributiva de desarrollo urbanístico; y suministro de material vegetal como árboles, arbustos y vivaces.