 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

El Ejido

  1. Portada
  2. El Ejido

El Ejido adjudica las obras para crear 92 aparcamientos en Ejido Norte

La actuación va a mejorar el estacionamiento y la accesibilidad en el entorno del nuevo Pabellón, con 7 plazas reservadas para personas con movilidad reducida

Regala esta noticia
Añádenos en Google
La Junta de Gobierno se celebra en el Ayuntamiento de El Ejido.

Javier Cortés

El Ejido

La Junta de Gobierno Local aprobó la adjudicación de las obras de adecuación de solares como aparcamientos en la zona de Ejido Norte, por un ... importe de 117.752 euros. Se trata de una actuación que permitirá ampliar y mejorar la oferta de estacionamiento en el entorno del nuevo Pabellón, en respuesta al crecimiento de la actividad y la afluencia que está experimentando esta zona del municipio.

Esta funcionalidad es exclusiva para usuarios registrados.

Inicia sesión Crea tu cuenta

Reporta un error

[]

El Ejido adjudica las obras para crear 92 aparcamientos en Ejido Norte

[]

El Ejido adjudica las obras para crear 92 aparcamientos en Ejido Norte