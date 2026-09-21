El Ejido adjudica las obras para crear 92 aparcamientos en Ejido Norte

La Junta de Gobierno Local aprobó la adjudicación de las obras de adecuación de solares como aparcamientos en la zona de Ejido Norte, por un ... importe de 117.752 euros. Se trata de una actuación que permitirá ampliar y mejorar la oferta de estacionamiento en el entorno del nuevo Pabellón, en respuesta al crecimiento de la actividad y la afluencia que está experimentando esta zona del municipio.

El proyecto contempla la habilitación de dos bolsas de aparcamiento situadas junto al nuevo equipamiento municipal y entre Camino del Ayudante y calle Comisario Ángel Fernández. En total, la actuación permitirá disponer de 92 nuevas plazas de aparcamiento, de las que siete estarán reservadas para personas con movilidad reducida, reforzando la accesibilidad y la funcionalidad urbana de la zona.

Las obras incluirán trabajos de desbroce, nivelación y relleno de terrenos para adaptar los solares a la cota de calle, así como la demolición y adecuación de acerados para la ejecución de los accesos. Asimismo, se contempla la reconstrucción de un muro de contención en el Camino del Ayudante con el fin de garantizar la seguridad y evitar escorrentías hacia el aparcamiento.

El proyecto incorpora también la pavimentación de los accesos y las zonas de estacionamiento mediante adoquín, además de la instalación de la señalización horizontal y vertical necesaria para ordenar el tráfico y los itinerarios peatonales.