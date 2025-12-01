El Ejido adjudica las obras del Camino de la Mancha por más de 600.000 euros

Durante la Junta de Gobierno celebrada el pasado jueves 27 de noviembre en el Ayuntamiento de El Ejido además de dar el visto bueno a ... licencias de obras y diversos puntos de interés en áreas como Cultura y Hacienda y Contratación, cabe destacar que se aprobó la adjudicación del proyecto de 'Mejora del Camino de los Compradores', más conocido como el Camino del Mancha.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, subrayó que «con esta actuación vamos a conseguir una mejora funcional y estructural de este camino, garantizando la durabilidad del firme y optimizando las condiciones de seguridad vial, accesibilidad y drenaje».

Este proyecto se adjudicó por un importe ofertado de 575.881,35 euros, a lo que tenemos que sumar el coste de las expropiaciones por lo que el presupuesto asciende a más de 600.000 euros.

Los trabajos que se van a desarrollar en esta vía se van a centrar en la modificación del trazado en planta del camino; en el punto kilométrico 2+070 se prevé el retranqueo del muro existente que va a permitir la ampliación del ancho de la calzada a 7,4 metros más 1 metro; y entre los PK 2+400 y 2+590 se suavizará el trazado mediante la ampliación del radio de las dos curvas existentes consiguiendo una transición más armoniosa entre ambas.

Camino rural

Al mismo tiempo se reordenará el acceso del camino rural que conecta en el punto kilométrico 2+530, mejorando la visibilidad y la maniobrabilidad de los vehículos. El alcalde resaltó que se trata de «infraestructuras que tienen gran peso en el desarrollo de nuestra actividad agrícola diaria, ya que son vías fundamentales para que los profesionales del sector tengan un adecuado acceso a las explotaciones y a la agroindustria, de ahí que deban mostrar las mejores condiciones».

De este modo, los trabajos comenzarán con la limpieza y desbroce de ambos márgenes del camino, la retirada de las señales de tráfico y el fresado del pavimento en los encuentros con otros caminos y carreteras, así como la mitad derecha de la calzada entre los PK 2+920 al PK 3+104, puesto que en ese segmento la mitad izquierda fue renovada recientemente.

Por otro lado, se contemplan las demoliciones pertinentes en los tramos afectados por las modificaciones de trazado, esto incluye demolición de muros de hormigón, muretes de bloque y superficies de firme que quedan fuera de uso y el retranqueo de bandas de invernadero, además de las convenientes excavaciones y cajeos.

En cuanto al drenaje, en el PK 3+420 se proyecta la ejecución de un pozo con dos imbornales que recojan las aguas pluviales y eviten el embalsamiento actual. En otro orden, se ejecutarán cunetas de hormigón a lo largo de la traza en aquellos puntos donde resultan necesarias.

Modificaciones

En los tramos afectados por modificaciones se incluyen dos actuaciones diferenciadas en cuanto a las pavimentaciones, además se repintará la señalización horizontal existente, así como una nueva isleta cebreada en el acceso del PK 2+530.

A su vez, se volverán a ejecutar las bandas sonoras resaltadas existentes en la glorieta, se instalarán las señales de tráfico necesarias y se colocará la barrera de protección entre los PK 0+860 al 0+980 con sus correspondientes abatimientos.

Debido al retranqueo de las bandas de invernadero afectadas por las expropiaciones para la modificación del trazado en planta, se construirá un muro de hormigón armado retranqueado respecto al existente en el PK 2+070 y entre los PK 2+400 y 2+590 se ejecutará murete de bloque en la linde con las parcelas expropiadas.