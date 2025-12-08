Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El proyecto está incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation EU. IDEAL

El Ejido adjudica las obras de acceso al Castillo de Guardias Viejas y al Centro de Experiencias Gastronómicas

Sendos proyectos cuentan con una inversión que supera los 1,2 millones de euros y pondrán en valor el patrimonio cultural y patrimonial del municipio

J. Cortés

El Ejido

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:08

Comenta

En la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado jueves en el Ayuntamiento de El Ejido se han aprobado más de una decena de puntos ... en el orden del día que han incluido licencias en el área de Urbanismo y asuntos relativos a continuar avanzando en la gestión municipal en Hacienda y Contratación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Clemente Arco, presidente de la asociación de vecinos de Casería de Montijo
  2. 2 Rescatan en helicóptero a dos jóvenes de 19 y 20 años que estaban en apuros en la Sierra
  3. 3 La niña de un pueblo de Granada que comenzó a guardar vacas y borregos en la sierra a los diez años
  4. 4

    Las Gabias tendrá que devolver 1,25 millones a una promotora por un convenio fallido
  5. 5 El anfitrión de Topuria en Granada: «Se ha enamorado de la ciudad y de la gente»
  6. 6

    Otro frenazo al Granada en Los Cármenes
  7. 7 Granada habilitará una nueva zona verde en la avenida de Andalucía con un parque urbano
  8. 8

    Luca Zidane revive sus fantasma
  9. 9

    Isabel la Católica estrena casa en el Albaicín
  10. 10 Detenidas 25 personas por el blanqueo de millones de euros procedentes del narcotráfico en Granada y Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Ejido adjudica las obras de acceso al Castillo de Guardias Viejas y al Centro de Experiencias Gastronómicas

El Ejido adjudica las obras de acceso al Castillo de Guardias Viejas y al Centro de Experiencias Gastronómicas