El Ejido adjudica las obras de acceso al Castillo de Guardias Viejas y al Centro de Experiencias Gastronómicas

En la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado jueves en el Ayuntamiento de El Ejido se han aprobado más de una decena de puntos ... en el orden del día que han incluido licencias en el área de Urbanismo y asuntos relativos a continuar avanzando en la gestión municipal en Hacienda y Contratación.

Dentro de esos puntos, se ha dado el visto bueno a la adjudicación para la ejecución del proyecto de 'Mejora de los accesos al Centro de Experiencias Gastronómicas y Castillo de Guardias Viejas' que tras salir a licitación con un presupuesto de 1.501.397,27 euros, finalmente han sido adjudicadas en 1.234.136, 47 euros; estas obras están incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha explicado «con esta actuación potenciamos el valor patrimonial, cultural y turístico de la zona, garantizando al mismo tiempo la adecuada accesibilidad, la modernización de las infraestructuras y la integración con los futuros desarrollos urbanísticos previstos en el Plan General (PGOU)».

De este modo, «la rehabilitación del Cuartel y la creación del Jardín Mediterráneo representan sólo una primera fase dentro de un planteamiento más amplio y ambicioso, que con este proyecto que adjudicamos se orienta hacia la mejora de los accesos y su adaptación a criterios de eficiencia energética, con el objetivo de consolidar el atractivo del conjunto y garantizar su sostenibilidad a largo plazo».

Proyecto

El proyecto comprende tanto espacios de carácter histórico y de uso ciudadano inmediato como infraestructuras viarias estratégicas destinadas a mejorar la conexión entre el núcleo de Balerma, los sectores de desarrollo urbanístico colindantes ( SUS-1-GV y SUS-3-SM) y la red viaria principal.

La iniciativa incluye la mejora de la plazoleta frente al Centro de Experiencias Gastronómicas, acceso a la rotonda de avenida Agustino y calles Athens y Muro, avenida desde rotonda en avenida Agustino hasta viario previsto en el SUS-3-SM, acceso desde el Castillo a la carretera provincial AL-4301, acceso con pasarela peatonal desde el Castillo hasta la avenida prevista en el SUS-3-SM y remodelación de la iluminación del Castillo para ser más eficiente energéticamente.

Asimismo, también contempla la renovación y ampliación de los servicios básicos de abastecimiento, saneamiento, electricidad y telecomunicaciones, de modo que se garantice su eficiencia, durabilidad y capacidad de respuesta a las nuevas demandas. De igual forma, se incorporan medidas orientadas a la eficiencia energética y sostenibilidad, como la remodelación de la iluminación del Castillo, acorde con criterios de ahorro y respeto por el entorno.

«Desde el Ayuntamiento estamos apostando de forma decidida por poner en valor nuestro patrimonio cultural y turístico como elemento diferenciador». «La transformación del antiguo Cuartel de Carabineros en el Centro de Experiencias Gastronómicas constituye un ejemplo destacado de esa estrategia que va a permitir dotar a nuestro municipio de un equipamiento singular y de referencia que conjuga patrimonio, tradición, innovación, proyección turística y una excelente gastronomía, que se va a completar con esta actuación que hemos adjudicado».

Nuevos aparcamientos

El Ayuntamiento de El Ejido también ha previsto para la nueva configuración del entorno del Castillo la construcción de una bolsa de aparcamientos que faciliten el acceso al conjunto. Se va a disponer de una parcela, con una superficie de 5.500 m2, que se ubicará junto al acceso al jardín, con una capacidad para 176 plazas.

En Junta de Gobierno también se han aprobado diversas licencias urbanísticas, el nombramiento de nuevos representantes municipales en los Consejos Escolares de centros educativos y la dotación de material TIC para la mejora de la prestación de servicios en el Ayuntamiento de El Ejido.

Igualmente se ha dado el visto bueno a la aportación tanto ordinaria como extraordinaria del Ayuntamiento al Consorcio de Prevención y Extinción e Incendios y Salvamento del Poniente Almeriense.