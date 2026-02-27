El Ejido adjudica el contrato para mantener en condiciones la red de caminos rurales

La Junta de Gobierno Local ha aprobado en su reunión semanal diversas licencias de obras en el área de Urbanismo, así como actuaciones con las ... que continuar avanzando en la gestión municipal a través de las áreas de Hacienda y Contratación.

Entre los puntos más destacados de esta última sesión de la Junta de Gobierno destaca la adjudicación de la contratación de los servicios y trabajos necesarios para el alquiler de maquinaria y equipos para la reparación de caminos rurales de tierra en el término municipal ejidense tanto para este año 2026 como para el próximo ejercicio de 2027.

Una iniciativa con la que garantizar el correcto mantenimiento de la amplia red de caminos rurales en tierra con que aún cuenta el municipio de El Ejido y ofrecer una rápida respuesta municipal ante episodios de lluvias, inclemencias meteorológicas o deterioros que se produzcan por su uso.

La Junta de Gobierno Local también ha dado el visto bueno a la apertura de la convocatoria de patrocinio para la XIX Media Maratón Ciudad de las Hortalizas 2026, una de las pruebas reina del calendario deportivo del municipio, que este año además llega con una importante novedad como es la modificación de su fecha de celebración, que pasará a ser el 10 de mayo.

De manera previa a la realización de la Junta de Gobierno Local se ha llevado a cabo Consejo de DUE en el que se han aprobado distintos puntos de gestión y mantenimiento, además de realizar un análisis de los trabajos que se están llevando a cabo en materia de jardinería, mejoras en espacios educativos y edificios públicos y reparación de daños ocasionados por los últimos episodios de lluvia y viento que han azotado el municipio.

Así, entre las actuaciones concretas destacan las reparaciones llevadas a cabo en la pista deportiva del CEIP Loma de Santo Domingo para que el pavimento esté firme y nivelado y en uno de los patios de infantil que se ha pavimentado con solera de hormigón para ganar en seguridad para los niños. En el CEIP Ramón y Cajal también se ha reparado la pista deportiva del patio.

En cuanto a edificios públicos, se está mejorando la iluminación interior del Pabellón de Balerma y del Centro de Usos Múltiples de Las Norias, sustituyendo la iluminación actual por tipo LED con lo que se consigue un mayor ahorro y que sean unas instalaciones más eficientes. De igual modo, se está optimizando la instalación del sistema de climatización en el Mercado de Abastos de El Ejido, con regulación independiente por plantas con el fin de mejorar el confort térmico.

En los trabajos de jardinería destaca el ajardinamiento, a lo que se suman las reparaciones por daños debido a las últimas inclemencias meteorológicas con actuaciones en farolas, señalización vertical, cubiertas y baches en calzadas.