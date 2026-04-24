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El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, en la Junta de Gobierno, explica uno de los proyectos para el municipio. IDEAL

El Ejido adjudica cinco proyectos estratégicos para acerca el futuro del municipio

La Junta de Gobierno ha dado el visto bueno al proyecto de adecuación de la CC1 en Almerimar como centro de usos múltiples —que incluirá una biblioteca en su primera fase— con un presupuesto de 2,24 millones de euros

Javier Cortés

El Ejido

Viernes, 24 de abril 2026, 15:18

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El Ayuntamiento de El Ejido ha celebrado una nueva sesión de la Junta de Gobierno Local en la que, junto a los asuntos ordinarios de ... Urbanismo y Agricultura, se han abordado iniciativas de gran alcance dirigidas a mejorar infraestructuras, equipamientos públicos, espacios deportivos y servicios esenciales, con el objetivo de reforzar la calidad de vida en el municipio.

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