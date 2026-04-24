El Ejido adjudica cinco proyectos estratégicos para acerca el futuro del municipio

El Ayuntamiento de El Ejido ha celebrado una nueva sesión de la Junta de Gobierno Local en la que, junto a los asuntos ordinarios de ... Urbanismo y Agricultura, se han abordado iniciativas de gran alcance dirigidas a mejorar infraestructuras, equipamientos públicos, espacios deportivos y servicios esenciales, con el objetivo de reforzar la calidad de vida en el municipio.

En este marco, se han impulsado inversiones por valor de más de 11,6 millones de euros. Destaca la adjudicación de cinco actuaciones incluidas en el Plan de Actuación Integrado (PAI) El Ejido 2029: +Sostenible +Cohesionado, cofinanciado en un 85% por fondos FEDER dentro del Programa Operativo Plurirregional 2021-2027, con una inversión global de 5,1 millones de euros.

Las actuaciones adjudicadas son la regeneración y rehabilitación urbana en viarios de San Agustín, adjudicada a Construcciones Nila, por un importe de 913.575 euros; la adecuación de la Nave de Pampanico para Sala Multidisciplinar, adjudicada a Albaida Infraestructuras, por 820.513 euros; la regeneración y rehabilitación urbana de viario en el núcleo de El Ejido, adjudicada a Hormigones Asfálticos Andaluces, por 1.100.928 euros; el nuevo espacio deportivo junto al campo de fútbol en Las Norias, adjudicado a Albaida Infraestructuras, por 1.219.344 euros, y la regeneración y rehabilitación urbana en Calle Loma de la Mezquita y entorno, adjudicada a Lirola Ingeniería y Obras, por un importe de 1.049.725 euros.

Estas inversiones permitirán avanzar en la modernización de viarios, la mejora del entorno urbano y la creación de nuevos espacios públicos y deportivos, reforzando la cohesión territorial y la sostenibilidad en los distintos núcleos del municipio.

A estas actuaciones se suma la aprobación de otros proyectos estratégicos financiados con remanentes por importe de 6.537.139 euros. Se trata de la Construcción de la Biblioteca y Sala de Estudios en la Estación de Autobuses de El Ejido; la Adecuación de locales en CC-1 de Almerimar como Centro de Usos Múltiples; y la Adecuación del antiguo Mercado de Abastos de Santa María del Águila como Centro de Usos Múltiples.

Nueva Biblioteca Municipal

Esta iniciativa permitirá recuperar el inmueble y transformarlo en un espacio cultural y educativo de referencia. El proyecto abarca una superficie de 3.200 metros cuadrados, con una inversión de unos 3,59 millones de euros y un plazo de ejecución estimado de 12 meses.

El edificio, construido a finales de los años 90, destaca por su luminosidad natural, techos altos y amplios espacios diáfanos, lo que lo hace adecuado para albergar áreas de lectura, estudio, trabajo, informática y ludoteca. La distribución se organiza en varias plantas: el sótano incluirá espacios para bandas municipales y archivo; la planta baja concentrará la actividad principal con zonas de consulta y trabajo; y la planta superior estará destinada al estudio en un ambiente silencioso.

El diseño apuesta por una imagen moderna y acogedora, con materiales como la madera y espacios funcionales y accesibles. Se renovarán las instalaciones, aseos y fachadas para mejorar la eficiencia y el confort, incorporando nuevos acristalamientos y elementos de control solar. Además, se garantizará la accesibilidad con itinerarios adaptados y un ascensor, reforzando el carácter inclusivo del edificio.

Adecuación de los locales CC1 de Almerimar

Este proyecto va a transformar la CC1 en un centro de usos múltiples en Almerimar, con una primera fase centrada en la creación de una nueva biblioteca pública. La actuación cuenta con un presupuesto de 2,24 millones de euros y un plazo de ejecución estimado de 12 meses. Este proyecto busca dotar a la zona de un equipamiento moderno, funcional y sostenible que amplíe la oferta cultural y educativa.

La intervención se desarrollará por fases, comenzando con la Fase 0, dedicada a las instalaciones generales (climatización y protección contra incendios), y la Fase I, enfocada en la biblioteca, con una superficie de 1.278 metros cuadrados. El edificio, ubicado estratégicamente entre las calles Arquitecto Julián Laguna y Goleta, presenta una estructura en buen estado que permite su redistribución interior. El diseño contempla accesos desde varias calles, garantizando accesibilidad, seguridad y una adecuada evacuación.

La biblioteca incluirá espacios diferenciados como sala de estudio, zona multimedia, área infantil y bebeteca, además de servicios adaptados. El proyecto apuesta por espacios amplios, flexibles y bien iluminados mediante cerramientos acristalados que favorecen la luz natural y la eficiencia energética. Asimismo, contará con instalaciones completas y modernas que aseguran el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad, accesibilidad y sostenibilidad.

Otros puntos de la Junta de Gobierno

En Junta de Gobierno se han abordado además otros asuntos relevantes, como la contratación de las obras para la sustitución de la cubierta en la nave de petanca de Santa María del Águila, dañada por la granizada asociada a la DANA, con un presupuesto de 59.802 euros y un plazo de ejecución de tres meses. La actuación contempla la renovación integral de la cubierta, la mejora de la estructura y la incorporación de soluciones que garanticen seguridad, aislamiento y entrada de luz natural.

Asimismo, se ha adjudicado el servicio de vigilancia y seguridad privada sin armas en el Parque Municipal San José a la empresa Grupo Control, con una dotación anual de 69.162 euros. También se han aprobado otros expedientes vinculados a la gestión municipal, como el suministro de equipamiento policial para vehículos tipo pick up, el mantenimiento técnico de los equipos de televisión digital terrestre y de Radio Ejido, y nuevas fases de contratos de patrocinio del 49 Festival de Teatro de El Ejido, reforzando la colaboración con el tejido empresarial local en uno de los principales eventos culturales del municipio.