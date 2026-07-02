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El Ejido acuerda con el Colegio Oficial de Veterinarios de Almería la gestión del Registro Municipal de Animales de Compañía

El acuerdo contempla la comunicación de los cambios censales al Registro Central de la Junta de Andalucía y la incorporación progresiva de nuevas herramientas de identificación, incluidos sistemas basados en ADN

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Un momento del Pleno.

Javier Cortés

El Ejido

El Pleno del Ayuntamiento de El Ejido aprobado hace unos días por unanimidad el convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Veterinarios de Almería ... para la gestión del Registro Municipal de Animales de Compañía, un instrumento destinado a reforzar la gestión, el control y la protección de los animales en el municipio, así como a mejorar la salud pública y el bienestar de las mascotas. El convenio establece una vigencia inicial de cuatro años y un compromiso económico asociado que asciende a 5.850 euros anuales.

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