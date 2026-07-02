El Ejido acuerda con el Colegio Oficial de Veterinarios de Almería la gestión del Registro Municipal de Animales de Compañía

El Pleno del Ayuntamiento de El Ejido aprobado hace unos días por unanimidad el convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Veterinarios de Almería ... para la gestión del Registro Municipal de Animales de Compañía, un instrumento destinado a reforzar la gestión, el control y la protección de los animales en el municipio, así como a mejorar la salud pública y el bienestar de las mascotas. El convenio establece una vigencia inicial de cuatro años y un compromiso económico asociado que asciende a 5.850 euros anuales.

La concejala de Turismo, Comercio, Fomento y Sanidad, María Herminia Padial, explicó que «queremos mejorar la gestión municipal en materia de bienestar animal y la colaboración con profesionales veterinarios para garantizar una actuación más eficaz y especializada en este ámbito».

El acuerdo regula la colaboración entre ambas entidades para la gestión integral del registro municipal, que incluye el tratamiento informático de los datos, la custodia de la documentación generada, la actualización permanente de la información y la puesta a disposición del Ayuntamiento del acceso telemático al sistema.

El Colegio de Veterinarios asumirá también funciones relacionadas con la gestión del censo de animales potencialmente peligrosos, la colaboración en el registro y control de colonias felinas, el asesoramiento técnico e informático a los servicios municipales y la formación del personal vinculado a estas funciones.

Asimismo, se contempla la comunicación periódica al Registro Central de Animales de Compañía de la Junta de Andalucía de las altas, bajas y modificaciones del censo municipal, así como la incorporación progresiva de herramientas avanzadas de identificación, incluyendo sistemas basados en ADN para la mejora del control genético, la identificación de enfermedades hereditarias y el impulso de programas de cría responsable y conservación de razas. También se prevé la colaboración en el control poblacional de animales de compañía en el municipio.

Acciones municipales de bienestar animal

Durante su intervención en el Pleno, Padial quiso repasar las principales actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento en materia de bienestar animal. Entre ellas, señaló la licitación del servicio de recogida, alojamiento y atención de animales abandonados, perdidos y extraviados para 2026, con un importe de 262.090 euros.

Este servicio contempla el sacrificio cero, atención de urgencias las 24 horas del día durante los 365 días del año, tratamientos veterinarios para todos los animales recogidos y el mantenimiento de las instalaciones temporales destinadas a su alojamiento.

En esta misma línea, el Ayuntamiento está adecuando un inmueble municipal ubicado en Matagorda, con una superficie de 100 metros cuadrados, para su uso como centro de alojamiento temporal de animales y espacio destinado a la retirada provisional de colonias felinas comunitarias cuando resulte necesario. La actuación cuenta con una inversión de 20.279 euros.

Por otra parte, el Ayuntamiento aprobó el Protocolo de Autorización y Gestión de Colonias Felinas mediante el método CER (Captura, Esterilización y Retorno), con el objetivo de favorecer el control poblacional de las colonias felinas mediante la esterilización y el seguimiento sanitario, promover la protección de estos animales y garantizar una convivencia adecuada con el entorno urbano.

Tras su puesta en marcha, se inició el censo y mapeo de las colonias felinas existentes en el municipio. Hasta la fecha, se procedió a la esterilización de 217 gatos, con una inversión municipal de 21.780 euros.

La edil recordó además que el Ayuntamiento obtuvo en 2025 una subvención estatal de 46.811,86 euros, con una cofinanciación municipal del 10,75 %, destinada a reforzar las actuaciones de gestión de colonias felinas. Gracias a esta financiación, durante este año se ha licitado y adjudicado el servicio de gestión mediante el método CES, por un importe de 54.056 euros.

A estas actuaciones se suman diversas campañas de sensibilización ciudadana orientadas a fomentar la tenencia responsable de animales de compañía. Bajo el lema 'Tu perro no tiene la culpa', el Ayuntamiento instaló más de 250 carteles informativos en distintos puntos del municipio para concienciar sobre la obligación de recoger los excrementos y mantener limpios los espacios públicos. Y la campaña «Soy parte de la familia, no me abandones», dirigida a prevenir el abandono animal mediante acciones informativas en mupis y marquesinas, así como a través de las redes sociales y la radio municipal.

Estas iniciativas tendrán continuidad durante este año y se completarán con una nueva campaña específica destinada a dar a conocer la gestión de las colonias felinas y favorecer su integración en el entorno urbano desde una perspectiva de protección y convivencia.