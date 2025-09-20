El Ejido activa el operativo especial de seguridad por el Cristo de Dalías

J. Cortés El Ejido Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:07 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de El Ejido activó el operativo especial de seguridad para la peregrinación de los miles de devotos al Cristo de la Luz que van a transitar a pie por las vías del municipio de camino a Dalías.

El dispositivo, que está operativo hasta las 7.00 horas del próximo lunes 22 de septiembre, está conformado por 60 personas, 36 agentes de Policía Local y 24 voluntarios de Protección Civil, que desempeñarán tareas de vigilancia, seguridad vial, regulación de tráfico y asistencia.

Igualmente este año se contará con el sistema de videovigilancia instalado en el CECOV y el dron con el que cuenta la Jefatura. Se realizarán controles de alcoholemia y drogas por parte de la Policía Local, que vigilará permanentemente las dos vías principales por las que se desplazarán los peregrinos, las carreteras A-358 y AL-3303; en la confluencia de ambas vías se estableció un punto permanente de regulación del tráfico y hay otro a la altura del paso de peatones de la Venta de Pampanico, así como señalización especial, refuerzo de la iluminación y asistencia sanitaria. El acceso por «Los Atajuelos» a la A-358 quedará cortada al tráfico a la altura de la Rambla del Bujo.

Seguridad

El alcalde, Francisco Góngora, supervisó este jueves 18 de septiembre el dispositivo desde donde pidió «prudencia a tanto a los peregrinos como a los conductores y el máximo respeto a las normas de tráfico y a las indicaciones de los agentes de la autoridad para que el camino transcurra con seguridad y sin incidentes que lamentar».

Asimismo, las recomendaciones para los peatones pasan por circular por el lado izquierdo de la carretera; al circular por el arcén ir en fila india y sin invadir la calzada; utilizar la rambla o el carril habilitado en la zona de «Los Atajuelos»; utilizar chaleco reflectante y al caer la noche, usar linterna; llevar ropa y calzado adecuado y una mochila con agua y comida. A los conductores se les recomienda respetar estrictamente los límites de velocidad; aumentar la distancia de seguridad con los peatones; no consumir alcohol ni sustancias estupefacientes; no utilizar el móvil al volante ni otros elementos que puedan distraer y presta la máxima atención a la conducción. Todo ello, para disfrutar de uno de los eventos religiosos más importantes del Poniente almeriense.