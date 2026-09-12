El Ejido activa una iniciativa de movilidad para apoyar el comercio local

El Ayuntamiento de El Ejido, a través de la concejalía de Comercio, y la empresa Telpark, gestora del parking Centro Ejido, puso en marcha una ... iniciativa de movilidad dirigida a facilitar el acceso al centro urbano y apoyar la actividad del comercio y la hostelería local. La medida, que estará disponible entre el 7 y el 29 de septiembre, ambos incluidos, permitirá a los usuarios aparcar con un descuento importante sobre la tarifa habitual mediante la adquisición de pases Multipass en los aparcamientos Telpark de Centro Ejido.

La concejala de Comercio, María Herminia Padial, destacó que «en septiembre, el centro recupera buena parte de su actividad cotidiana y es importante facilitar que vecinos y visitantes puedan acceder de forma cómoda a sus comercios, mercados, servicios y establecimientos hosteleros. Esta iniciativa contribuye a reforzar la vida urbana y a apoyar al tejido económico local desde una solución práctica y útil para la ciudadanía».

En este contexto, facilitar el acceso al centro se convierte en un factor relevante para impulsar la actividad económica local. De esta manera, en estos días, los ciudadanos podrán adquirir bonos Multipass de 12 horas desde 2,39 euros en los aparcamientos de Centro Ejido.

Los usuarios podrán beneficiarse de esta iniciativa mediante la compra de paquetes Multipass disponibles a través de la app de Telpark. Una vez adquiridos, bastará con asociar la matrícula del vehículo para entrar y salir del aparcamiento de forma automática mediante lectura digital, sin necesidad de retirar ticket ni realizar pagos manuales. Además, la matrícula asociada podrá modificarse desde la propia aplicación, aportando flexibilidad para distintos usos personales, familiares o laborales.

Por otra parte, la edil de Comercio destacó que «el acuerdo también cuenta con una línea específica para vehículos eléctricos que durante este período contarán con un descuento del 30% en la carga». Y es que se trata de vehículos que contribuyen a crear un entorno más sostenible medioambientalmente, mediante la reducción de las emisiones de CO2.

«Con Multipass queremos ofrecer una respuesta sencilla a quienes necesitan aparcar en el centro con frecuencia y buscan previsibilidad, flexibilidad y un precio cerrado. El acceso digital por matrícula y la posibilidad de utilizar los pases en distintos momentos hacen que sea una solución especialmente útil para compras, gestiones, trabajo u ocio», señaló Ignacio Merry del Val, director de Operaciones Off-Street en Iberia.

Ayuntamiento y Telpark llevan años trabajando conjuntamente en distintas campañas orientadas a favorecer el comercio y la hostelería local, facilitando el acceso ordenado y eficiente a los aparcamientos mediante promociones ventajosas para la ciudadanía.