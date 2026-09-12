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El Ejido activa una iniciativa de movilidad para apoyar el comercio local

La iniciativa contempla una reducción importante respecto al precio habitual para facilitar el acceso ordenado al centro urbano y contribuir a incrementar la afluencia en la zona comercial

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La presentación de la iniciativa se ha llevado a cabo en el Ayuntamiento.

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido, a través de la concejalía de Comercio, y la empresa Telpark, gestora del parking Centro Ejido, puso en marcha una ... iniciativa de movilidad dirigida a facilitar el acceso al centro urbano y apoyar la actividad del comercio y la hostelería local. La medida, que estará disponible entre el 7 y el 29 de septiembre, ambos incluidos, permitirá a los usuarios aparcar con un descuento importante sobre la tarifa habitual mediante la adquisición de pases Multipass en los aparcamientos Telpark de Centro Ejido.

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