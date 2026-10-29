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El Ejido activa un dispositivo especial de seguridad con motivo de Todos los Santos y Halloween

Los cementerios de El Ejido, Balerma y Las Norias-San Agustín permanecerán abiertos ininterrumpidamente del 30 de octubre al 2 de noviembre

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Un momento de la reunión.

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido diseñó un dispositivo especial de seguridad con motivo de la festividad de Todos los Santos, el próximo 1 de noviembre, ... y de la celebración de Halloween, que contempla un importante despliegue de efectivos y medios policiales por todo el municipio para reforzar la prevención, garantizar la seguridad ciudadana y favorecer la convivencia durante este fin de semana.

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