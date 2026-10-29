El Ejido activa un dispositivo especial de seguridad con motivo de Todos los Santos y Halloween

El Ayuntamiento de El Ejido diseñó un dispositivo especial de seguridad con motivo de la festividad de Todos los Santos, el próximo 1 de noviembre, ... y de la celebración de Halloween, que contempla un importante despliegue de efectivos y medios policiales por todo el municipio para reforzar la prevención, garantizar la seguridad ciudadana y favorecer la convivencia durante este fin de semana.

La alcaldesa, Julia Ibáñez, mantuvo este jueves una reunión en la Jefatura de la Policía Local con el intendente jefe, Marco Muñoz, y los mandos del Cuerpo para analizar y coordinar el operativo previsto, que se desarrollará en estrecha colaboración con Policía Nacional, con el objetivo de garantizar una respuesta coordinada y eficaz ante cualquier incidencia que pudiera producirse.

El dispositivo contempla un importante refuerzo de la presencia policial en las calles del municipio, con la participación de agentes de la Unidad de Prevención 092/112, el Grupo Operativo de Apoyo y Prevención (Goap) y la Unidad Canina. Asimismo, se contará con agentes de paisano y medios aéreos que permitirán intensificar las labores de prevención, vigilancia y control en los puntos de mayor afluencia de personas.

Un dispositivo que contará con un amplio despliegue de recursos humanos y materiales y que además estará en permanente coordinación con Policía Nacional para para que estas celebraciones transcurran con normalidad y para prevenir cualquier situación que pueda alterar la convivencia o afectar al desarrollo de la actividad comercial y hostelera.

En este sentido, se establecerá presencia policial permanente en Plaza Mayor, uno de los puntos de especial atención del dispositivo, al tiempo que se intensificará la vigilancia en las principales zonas comerciales, establecimientos de hostelería, espacios de ocio y lugares donde se prevea una mayor concentración de personas.

El operativo tendrá un marcado carácter preventivo y estará especialmente orientado a evitar conductas incívicas, daños al mobiliario urbano, actos vandálicos, alteraciones del orden público y cualquier comportamiento que pueda comprometer la seguridad de las personas o el normal funcionamiento de los establecimientos y espacios públicos.

De igual modo, se intensificarán las actuaciones de inspección y control sobre los establecimientos de ocio y las actividades recreativas, con el objetivo de comprobar el cumplimiento de la normativa vigente y garantizar que la actividad se desarrolle en las debidas condiciones de seguridad.

Desde la Policía Local se recuerda que la celebración de Halloween debe desarrollarse desde el respeto, la responsabilidad y la convivencia, y que el carácter festivo de estas fechas no justifica comportamientos incívicos ni actuaciones que puedan perjudicar a otras personas, a los establecimientos comerciales o al patrimonio público y privado.

Por ello, se hace un llamamiento a la colaboración ciudadana y al cumplimiento de las normas, advirtiendo de que se actuará con firmeza y contundencia ante cualquier conducta que altere la seguridad o la convivencia.

Las infracciones detectadas darán lugar a las correspondientes denuncias y, cuando los hechos puedan ser constitutivos de delito, se llevarán a cabo las actuaciones policiales oportunas y se pondrán en conocimiento de la autoridad competente, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o penales que pudieran corresponder.

Dispositivo especial en los cementerios

Por otra parte, con motivo de la festividad de Todos los Santos, la Policía Local prestará especial atención a la vigilancia preventiva, la seguridad y la regulación del tráfico en los accesos a los cementerios del municipio, donde se espera una importante afluencia de visitantes durante los próximos días.

En concreto, se establecerá un servicio policial permanente en el Cementerio de El Ejido desde el 30 de octubre hasta el 2 de noviembre, con el objetivo de facilitar los desplazamientos, ordenar la circulación y garantizar la seguridad de las personas que acudan a visitar a sus familiares y seres queridos.

Cabe recordar que los cementerios de El Ejido, Balerma y Las Norias-San Agustín permanecerán abiertos de manera ininterrumpida desde el 30 de octubre hasta el 2 de noviembre, facilitando así las visitas durante estas fechas de especial significado para numerosas familias del municipio.