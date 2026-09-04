El Ejido acondiciona la Rambla del Bujo y los caminos por los que transcurre la peregrinación al Santísimo Cristo de la Luz

El Ayuntamiento de El Ejido, a través de la concejalía de Agricultura y Medio Ambiente, está llevando a cabo durante estas semanas diferentes trabajos de ... acondicionamiento, limpieza y desbroce en los caminos rurales por los que transcurre la peregrinación al Santísimo Cristo de la Luz.

El objetivo es que las miles de personas que participan cada año en este tradicional recorrido puedan realizarlo en las mejores condiciones posibles de seguridad y accesibilidad.

Las actuaciones se desarrollan en ramblas, caminos y vías de titularidad municipal, con especial atención a los tramos que forman parte de los itinerarios habituales de los peregrinos. Entre las zonas de actuación se encuentran el Camino de los Siseñores, el Camino del Ayudante, el Camino Las Palomas, el Camino del Sector IV Iryda y la Rambla del Bujo, además de otros puntos utilizados durante la peregrinación.

El concejal de Agricultura y Medio Ambiente, Manuel Martínez, supervisó estos días los trabajos que se están realizando en la Rambla del Bujo y ha destacado «la importancia de estas actuaciones ante la elevada afluencia de personas que participan en esta tradición, que conduce a miles de devotos hasta la Iglesia de Dalías antes de la celebración de la Misa Mayor en honor al Santísimo Cristo de la Luz que cada año tiene lugar el tercer domingo de septiembre, siendo en esta ocasión el 20 de septiembre».

«Esta peregrinación moviliza a miles de personas de la comarca del Poniente y de otros puntos de la provincia, que acuden a rendir culto al Santo Cristo y, en su gran mayoría, lo hacen a través de vías y caminos pertenecientes a nuestro municipio. Por ello, es fundamental llevar a cabo estas intervenciones para garantizar su seguridad y que puedan contar con las mejores condiciones posibles durante el trayecto», explicó el edil.

Para el desarrollo de estas actuaciones, el Ayuntamiento cuenta actualmente con dos equipos de operarios. El primero está integrado por una retroexcavadora mixta equipada con desbrozadora y dos peones, que se encargan de los trabajos de limpieza y desbroce de los márgenes de los caminos, tanto en los recorridos señalados como en aquellos tramos utilizados habitualmente por los peregrinos.

Por su parte, el segundo equipo, formado por una retroexcavadora mixta y un peón, centra sus trabajos en el acondicionamiento de la rasante de la Rambla del Bujo y del camino de tierra que da acceso a la misma. Una vez concluidas estas labores, se incorporará también a los trabajos de limpieza y desbroce de los márgenes de los caminos. Asimismo, se dispone de una máquina compactadora destinada a mejorar la rasante de los caminos, especialmente en el entorno de la Rambla del Bujo.

El edil explicó que estas actuaciones específicas, desarrolladas con motivo de la peregrinación, se enmarcan además en el programa de mantenimiento que el Ayuntamiento ejecuta durante todo el año para garantizar la conservación de la extensa red municipal de caminos rurales.

«Desde el Ayuntamiento realizamos un esfuerzo permanente para mantener en las mejores condiciones posibles nuestros caminos. Para ello, destinamos cerca de 300.000 euros al año a los contratos de maquinaria, limpieza y desbroce, una inversión que nos permite actuar de manera continuada y atender las necesidades que presentan estas vías», indicó el concejal.

Martínez subrayó que el mantenimiento de la red de caminos rurales resulta fundamental no solo para el desarrollo de la actividad agrícola y el tránsito habitual de vecinos y profesionales, sino también para garantizar el buen desarrollo de la peregrinación al Santísimo Cristo de la Luz.

Por último, el concejal quiso desear a todos los devotos una feliz peregrinación y ha trasladado el compromiso del Ayuntamiento para que puedan realizar el recorrido «en las mejores condiciones posibles de seguridad y accesibilidad».