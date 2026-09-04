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El Ejido acondiciona la Rambla del Bujo y los caminos por los que transcurre la peregrinación al Santísimo Cristo de la Luz

Las actuaciones incluyen labores de limpieza, desbroce y mejora de la rasante para garantizar la seguridad y accesibilidad durante el recorrido

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El Ejido acondiciona la Rambla del Bujo y los caminos por los que transcurre la peregrinación al Santísimo Cristo de la Luz

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido, a través de la concejalía de Agricultura y Medio Ambiente, está llevando a cabo durante estas semanas diferentes trabajos de ... acondicionamiento, limpieza y desbroce en los caminos rurales por los que transcurre la peregrinación al Santísimo Cristo de la Luz.

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El Ejido acondiciona la Rambla del Bujo y los caminos por los que transcurre la peregrinación al Santísimo Cristo de la Luz

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El Ejido acondiciona la Rambla del Bujo y los caminos por los que transcurre la peregrinación al Santísimo Cristo de la Luz