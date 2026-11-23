La Cámara de Comercio de Almería, a través de Canal Empleo, organiza la Feria de Empleo 'Talento Joven' en El Ejido, una iniciativa dirigida a ... jóvenes de entre 16 y 29 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que buscan incorporarse al mercado laboral, mejorar su situación profesional o descubrir nuevas oportunidades de empleo.

El encuentro se desarrollará durante dos jornadas, 3 y 4 de diciembre, y en dos modalidades, con el objetivo de facilitar la participación del mayor número posible de jóvenes. Así, el jueves 3 de diciembre se celebrará en formato online, permitiendo participar desde cualquier lugar, mientras que el viernes 4 de diciembre tendrá lugar la jornada presencial en el Espacio Murgijoven.

La Feria de Empleo 'Talento Joven' nace como un punto de encuentro entre empresas de diferentes sectores que buscan incorporar talento joven y personas que desean dar sus primeros pasos profesionales o avanzar en su trayectoria laboral.

Durante el evento, los participantes podrán acceder a diferentes acciones orientadas a facilitar su incorporación al mercado de trabajo. Entre ellas destacan la presentación de ofertas de empleo de empresas participantes, la posibilidad de realizar entrevistas de selección con responsables de contratación y la celebración de talleres y actividades prácticas destinadas a desarrollar competencias y reforzar las habilidades necesarias para afrontar los procesos de búsqueda de empleo.

La Feria contará con la participación de empresas referentes en la provincia de Almería, desde proyectos empresariales locales consolidados hasta grandes marcas internacionales, que acercarán a los jóvenes sus necesidades de contratación, perfiles profesionales demandados y oportunidades laborales.

Además de facilitar el contacto directo con las empresas, la feria permitirá conocer de primera mano qué competencias valoran actualmente los departamentos de recursos humanos, cómo se desarrollan los procesos de selección y qué puestos de trabajo ofrecen.

Los jóvenes interesados encontrar una oportunidad laboral pueden obtener más información en info@canalempleoalmeria.com y en los teléfonos 662487703 y 644 72 27 38 e inscribirse en www.canalempleoalmeria.com.