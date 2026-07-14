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El Ejido acoge el 'Veranillo Joven' para llevar la creatividad y los juegos a los jóvenes

Las actividades gratuitas se imparten de lunes a viernes en horario de mañana, de 11.00 horas a 14.00 horas

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El concejal de Juventud, Javier Rodríguez, en Murgijoven.

Javier Cortés

El Ejido

La Unidad de Educación, Juventud y Participación del Ayuntamiento de El Ejido ya tiene en marcha el proyecto 'Veranillo Joven', que se está desarrollando en ... el Centro Murgijoven este mes de julio.

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El Ejido acoge el 'Veranillo Joven' para llevar la creatividad y los juegos a los jóvenes

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