El Ejido acoge el 'Veranillo Joven' para llevar la creatividad y los juegos a los jóvenes

La Unidad de Educación, Juventud y Participación del Ayuntamiento de El Ejido ya tiene en marcha el proyecto 'Veranillo Joven', que se está desarrollando en ... el Centro Murgijoven este mes de julio.

La programación se desarrolla de lunes a viernes desde las 11.00 hasta las 14.00 horas y cuenta con cinco áreas principales de actuación y disfrute: talleres de manualidades, talleres de estética juvenil, juegos de mesa, baile y video juegos.

El concejal de Juventud, Javier Rodríguez, destacó que «ofrecemos esta alternativa gratuita durante el verano para la población de entre 12 y 30 años con el fin de potenciar su participación, desarrollar su creatividad y fomentar el trabajo en equipo de los más jóvenes».

En cuanto a los talleres de manualidades, se imparten cada lunes y la temática de cada clase es diferente. Los usuarios realizan abalorios veraniegos; pintan en tela; hacen uso de la técnica 'decoupage', que consiste en pegar recortes de papel o tela sobre diversas superficies (madera, vidrio, metal, cerámica o cartón) para crear el efecto visual de que están pintados a mano; y aprenden a bordar sobre bastidor.

Por su parte, los talleres de estética juvenil se desarrollan todos los martes y su objetivo es que los jóvenes que se inscriban aprendan sobre el cuidado de las uñas y la piel en verano y a hacerse trenzas variadas y peinados rápidos en cinco minutos.

En lo que respecta a los juegos de mesa, se juegan todos los miércoles con diferentes juegos seleccionados para aportar una experiencia variada y atractiva con reglas y objetivos. En concreto se puede jugar al 'Bingo humano', 'Dos verdades y una mentira', '¿Quién soy?' y 'la Telaraña'.

Los jueves están dedicados al baile con talleres de danza urbana, moderna e iniciación al hip hop. Son totalmente prácticos y se preparan coreografías del género con prácticas en grupo, ejercicio de coordinación y técnica de baile.

Para los amantes de los video juegos, los viernes también hay una oferta variada que tiene como misión dotar de experiencias de entretenimiento únicas a través de eventos de videojuegos. Ofrece beneficios como desarrollo de habilidades cognitivas, memorización o mejora de habilidades TIC, entre otros.

Por su parte, la Sala Libre de Ensayos ofrece un espacio multidisciplinar, gratuito, amplio, cómodo, con luz natural, acceso a internet, suelo de parquet, espejos y equipo de sonido para hacer ensayos tanto de baile como de teatro. Se puede reservar durante dos horas de lunes a viernes.

Por último, la sala coworking es una zona tranquila y cómoda para fomentar el aprendizaje y la creatividad. Puede utilizarse de forma individual o en grupo sin reserva previa. Las inscripciones para los talleres se pueden formalizar en https://www.elejido.es/actividades/