 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

El Ejido

  1. Portada
  2. El Ejido

El Ejido acoge la presentación de la IXI guía de accesibilidad de Playas de la FAAM

Este catálogo analiza el estado de 44 puntos accesibles de la provincia

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Presentación del evento.

Javier Cortés

El Ejido

La playa de Levante de Almerimar, en El Ejido, acogió este viernes la presentación de la XIX Guía de Accesibilidad a las Playas de Almería, ... una iniciativa impulsada por FAAM (Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad) a través del proyecto plan de prioridades financiado por la Fundación Once, con la que vuelve a situar a la provincia como uno de los destinos pioneros en accesibilidad universal.

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Inicia sesión Suscríbete

Reporta un error

[]

El Ejido acoge la presentación de la IXI guía de accesibilidad de Playas de la FAAM

[]

El Ejido acoge la presentación de la IXI guía de accesibilidad de Playas de la FAAM