El Ejido acoge la presentación de la IXI guía de accesibilidad de Playas de la FAAM

La playa de Levante de Almerimar, en El Ejido, acogió este viernes la presentación de la XIX Guía de Accesibilidad a las Playas de Almería, ... una iniciativa impulsada por FAAM (Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad) a través del proyecto plan de prioridades financiado por la Fundación Once, con la que vuelve a situar a la provincia como uno de los destinos pioneros en accesibilidad universal.

La guía analiza este año 44 puntos accesibles distribuidos en los doce municipios costeros, chequeados tras un proceso de inspección técnica realizado sobre el terreno por un arquitecto técnico especializado en accesibilidad. Durante las visitas se evalúan aspectos como los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento reservadas, pasarelas, aseos y vestuarios adaptados, zonas de sombra, mobiliario accesible, disponibilidad y estado de las sillas anfibias, ayudas técnicas para el baño, señalización y condiciones generales de uso para personas con movilidad reducida.

Toda esta información se encuentra actualizada en la plataforma Almería Accesible, una aplicación web gratuita que permite consultar fichas individualizadas de cada punto de playa, acompañadas de imágenes y descripciones que facilitan la planificación de las vacaciones o de una jornada de baño a personas con discapacidad, personas mayores, familias y cualquier usuario que requiera información previa sobre accesibilidad.

Valentín Sola, presidente de FAAM, destacó que la Guía de Accesibilidad no solo constituye una fuente de información para la ciudadanía, sino que se convirtió en un instrumento de mejora continua para los ayuntamientos, permitiendo detectar deficiencias, planificar inversiones y avanzar hacia un modelo turístico más inclusivo.

Sola recordó que la accesibilidad representa también una oportunidad económica. Según los estudios de la Comisión Europea, el turismo accesible genera más de 62.000 millones de euros de impacto directo en la economía europea, supone alrededor del 3 % del PIB y mantiene cerca de 1,6 millones de empleos, además de tratarse de un segmento con un importante potencial de crecimiento debido al envejecimiento de la población y al aumento de la esperanza de vida. Por

Por su parte, el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora agradeció a « FAAM que haya escogido a El Ejido este año para presentar la XIX Guía de Accesibilidad a las Playas de la provincia, un recurso muy necesario y pionero que no solo nos informa, sino que nos ayuda a mejorar la accesibilidad en el litoral».

Asimismo, Góngora señaló que «en El Ejido disponemos de puntos de baño adaptado, pasarelas accesibles, zonas de sombra, aseos adaptados, plazas de aparcamiento y personal de apoyo que facilita el acceso al agua». Lo que pone de manifiesto que «desde el Ayuntamiento tenemos un compromiso muy sólido en todos los espacios públicos en materia de discapacidad y, por supuesto, en nuestras playas con el fin de garantizar que estén al alcance de cualquier persona».

La diputada de Turismo, María José Herrada, felicitó a FAAM por un proyecto que está consolidado y que cada año se ve reforzado por «el impresionante» trabajo de coordinación con todos los ayuntamientos para actualizar los datos. Además, ensalzó que esta guía que potencia al destino 'Costa de Almería' como un destino de excelencia, accesible e inclusivo.

A su vez, Herrada añadió que «desde la Diputación Provincial de Almería y el resto de administraciones apostamos por la inclusión real, pero con estas actuaciones se ve la importancia del tercer sector. Nuestras playas se abren al mundo y se hacen más inclusivas con esta guía. La Diputación siempre estará a vuestro lado».

Con esta nueva edición, FAAM reafirma su compromiso con la igualdad de oportunidades, facilitando que cualquier persona pueda conocer de antemano las condiciones reales de accesibilidad de las playas almerienses y disfrutar del litoral en las mejores condiciones posibles, al tiempo que contribuye a fortalecer la imagen de Almería como un destino turístico comprometido con la accesibilidad universal.

Avances y retos pendientes

El informe técnico que acompaña esta decimonovena edición refleja una evolución positiva en numerosos municipios. Cuestión que desgranó durante la presentación Miguel Gallego, arquitecto técnico responsable del chequeo junto a los técnicos de cada municipio. Destaca especialmente la mejora experimentada por Vera, fruto de la renovación de equipamientos y de las actuaciones emprendidas para resolver las incidencias detectadas en campañas anteriores.

También se constatan avances en municipios como El Ejido, Mojácar y Cuevas del Almanzora, que continúan reforzando unos servicios que ya partían de un buen nivel de accesibilidad.

Asimismo, prácticamente todos los municipios incorporaron banderas adaptadas para personas con daltonismo, mientras que Almería capital ha ampliado las zonas de sombra en varios puntos accesibles, ha adelantado el horario de atención y ha incorporado un nuevo punto de baño accesible, al igual que Roquetas de Mar.

No obstante, la inspección también pone de manifiesto aspectos susceptibles de mejora. Entre ellos, la falta de itinerarios completamente accesibles entre los aparcamientos reservados y los puntos de baño, una señalización todavía insuficiente y poco accesible en muchos municipios, o la necesidad de ampliar las medidas dirigidas a personas con discapacidad sensorial o cognitiva, ya que la mayor parte de las actuaciones siguen centradas en la movilidad reducida.

El informe también señala incidencias puntuales como la retirada de puntos accesibles en Adra y Garrucha por falta de equipamiento y personal, el retraso en la puesta en funcionamiento de algunos servicios durante el inicio de la temporada o la necesidad de prolongar las pasarelas hasta la zona húmeda de la playa. Almería accesible se puede descargar de manera gratuita tanto para dispositivos Android y Apple.