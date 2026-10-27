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El Ejido acoge una jornada sobre patinetes eléctricos para reforzar la seguridad vial

El municipio fue pionero en la provincia en incorporar a su Ordenanza Municipal de Circulación un capítulo específico para regular estos vehículos

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Un momento de la jornada.

Javier Cortés

El Ejido

El Teatro Auditorio de El Ejido ha acogido una jornada formativa dedicada a los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), organizada por el Sindicato Independiente de ... Policías de Andalucía (SIP-AN), con el objetivo de analizar los desafíos que plantea su uso y mejorar la preparación de los profesionales encargados de velar por la seguridad vial.

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