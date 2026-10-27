El Ejido acoge una jornada sobre patinetes eléctricos para reforzar la seguridad vial

El Teatro Auditorio de El Ejido ha acogido una jornada formativa dedicada a los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), organizada por el Sindicato Independiente de ... Policías de Andalucía (SIP-AN), con el objetivo de analizar los desafíos que plantea su uso y mejorar la preparación de los profesionales encargados de velar por la seguridad vial.

El encuentro ha reunido a representantes sindicales, responsables de formación, representantes del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía y miembros de distintos cuerpos policiales, agentes de Policía Local de El Ejido y de municipios limítrofes, así como a efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil interesados en esta especialización.

La jornada responde a la creciente presencia de patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal en las calles y al aumento de las quejas vecinales relacionadas con su utilización inadecuada en aceras, espacios públicos y zonas peatonales. En este contexto, la formación y la actualización de conocimientos resultan esenciales para garantizar la aplicación de la normativa y favorecer una convivencia segura entre peatones, ciclistas y conductores.

La alcaldesa, Julia Ibáñez, ha participado en la jornada, junto al Intendente Jefe de Policía Local, Marco Muñoz, destacando la importancia de que el municipio acoja iniciativas que contribuyan a mejorar la preparación de los profesionales. «La movilidad está cambiando y las administraciones tenemos que estar preparadas para responder a esos cambios», ha señalado, «subrayando que los vehículos de movilidad personal constituyen una alternativa práctica de desplazamiento, pero también plantean nuevos retos para la seguridad vial».

Rafael Beltrán Zarza, reconocido experto en la regulación y control de los Vehículos de Movilidad Personal, ha ofrecido una ponencia centrada en los VMP y la nueva normativa aprobada por la DGT y en vigor desde el pasado 1 de octubre de que establece, entre otras consideraciones, la edad mínima para conducir en 15 años; el casco de protección obligatorio; chaleco reflectante obligatorio de noche o en condiciones de escasa visibilidad; y alumbrado obligatorio permanentemente a partir de 1 de octubre de 2027; y prohibición del uso de móvil o auriculares.

A lo largo de la sesión se han analizado numerosos casos prácticos y situaciones reales que han permitido a los participantes intercambiar experiencias y resolver dudas sobre la actuación policial ante los distintos escenarios que plantean los VMP.

Desde la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Circulación, la Policía Local de El Ejido ha intensificado los controles a VMP con 127 denuncias y 72 patinetes retirados.

Ibáñez ha recordado que El Ejido fue pionero en la provincia de Almería en incorporar a su Ordenanza Municipal de Circulación un capítulo específico dedicado a estos vehículos. Esta regulación se complementa con las campañas de control y concienciación que desarrolla la Policía Local, dentro de una estrategia orientada a garantizar un uso responsable de los VMP y una circulación más segura.

La alcaldesa también ha puesto de relieve las particularidades del municipio, «con un amplio entramado rural, núcleos de población separados entre sí y una importante actividad agrícola que genera numerosos desplazamientos diarios. Estas características hacen especialmente necesario avanzar en una movilidad adaptada a las necesidades del territorio, en la que la sostenibilidad sea compatible con la protección de las personas».

Durante su intervención ha reconocido el trabajo de la Policía Local de El Ejido y su capacidad para modernizarse, anticiparse a nuevas necesidades y desarrollar servicios especializados. La regidora ha incidido, además, en que la formación continua constituye una herramienta imprescindible ante la aparición de nuevas formas de movilidad y los cambios legislativos en materia de circulación y seguridad vial.

Por último, ha felicitado al SIP-AN por impulsar esta iniciativa y ha reiterado el compromiso municipal con la prevención, la concienciación ciudadana y la colaboración entre administraciones y profesionales. «Nuestro objetivo es avanzar hacia un modelo de movilidad moderno y sostenible que garantice la seguridad vial, el respeto a las normas y la convivencia en los espacios públicos».