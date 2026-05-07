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El Ejido acoge una jornada para informar sobre las prestaciones, medidas de protección legal y el grado en personas con discapacidad

El objetivo ha sido acercar la información, resolver dudas y ofrecer herramientas útiles para conocer los recursos disponibles y entender bien las medidas existentes

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El Ejido acoge una jornada para informar sobre las prestaciones, medidas de protección legal y el grado en personas con discapacidad
(IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

Con motivo del Día de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la concejalía de Discapacidad, Salud Mental y Prevención de Adicciones del Ayuntamiento de ... El Ejido ha organizado esta mañana en la sala B del Auditorio una jornada para abordar esta temática.

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El Ejido acoge una jornada para informar sobre las prestaciones, medidas de protección legal y el grado en personas con discapacidad

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