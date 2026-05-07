El Ejido acoge una jornada para informar sobre las prestaciones, medidas de protección legal y el grado en personas con discapacidad

Con motivo del Día de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la concejalía de Discapacidad, Salud Mental y Prevención de Adicciones del Ayuntamiento de ... El Ejido ha organizado esta mañana en la sala B del Auditorio una jornada para abordar esta temática.

La concejal de Discapacidad, María del Mar Martínez, ha explicado que «contar con profesionales de este nivel, que comparten su conocimiento y experiencia en ámbitos tan fundamentales como la valoración del grado de discapacidad, las prestaciones de la Seguridad Social y las medidas de protección legal, es sin duda un privilegio para todos nosotros»

Esta jornada tiene objetivo: acercar la información, resolver dudas y ofrecer herramientas útiles, porque conocer los recursos disponibles y entender bien las medidas existentes no es solo una cuestión administrativa, es una cuestión de derechos, de dignidad y de bienestar.

«Desde esta concejalía trabajamos para que la información llegue, para que los recursos se conozcan y para que ninguna persona se quede atrás por falta de orientación o apoyo», ha señalado María del Mar Martínez.

La jornada ha contado con las charlas de María Luisa Rojas, directora del Centro de Valoración y Orientación de Almería sobre el grado de discapacidad; de José Fernández Jiménez, director del CAISS El Ejido sobre prestaciones asociadas; y Olga Torres, abogada experta en discapacidad acerca de medidas legales de protección y apoyo.