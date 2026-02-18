Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Momento de la inauguración de la exposición en el municipio. IDEAL

El Ejido acoge una exposición para descubrir la ruta Mozárabe de Santiago

El Centro de la Cultura Mediterránea abre al público de martes a viernes, de 10.00 a 14 horas y de 16 a 20 horas; y los sábados de 10 a 14 horas

J. C.

El Ejido

Miércoles, 18 de febrero 2026, 02:04

Comenta

El Centro de Interpretación de la Cultura Mediterránea acoge hasta el próximo 28 de febrero la exposición 'El Camino de los Sentidos', una propuesta cultural ... que invita a descubrir el Camino Mozárabe de Santiago, desde Almería hasta Granada, a través de una mirada sensorial, histórica y emocional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cortada la A-92G en sentido Granada por los daños provocados en un puente por un camión
  2. 2 Herida grave una joven de 20 años tras un atropello en el campus de Cartuja
  3. 3 Inditex explica por qué está cerrado el Stradivarius del centro de Granada
  4. 4 Quejas vecinales y una persecución para destapar un local de venta de droga en el entorno de Camino de Ronda
  5. 5 Fallece Juan Pérez, gestor cultural granadino, a los 60 años de edad
  6. 6 El pastelero granadino que abastece a varios pueblos con su masa madre y dulces caseros
  7. 7 La crecida del Río Dúrcal acaba con una de las rampas del histórico Puente Romano
  8. 8 Cuenta atrás de Aemet para que llueva de nuevo en Granada: zonas más afectadas
  9. 9

    La Media Maratón de Granada agota sus dorsales en ocho horas
  10. 10 Los fallecidos en el incendio de Manlleu eran adolescentes de entre 14 y 18 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Ejido acoge una exposición para descubrir la ruta Mozárabe de Santiago

El Ejido acoge una exposición para descubrir la ruta Mozárabe de Santiago