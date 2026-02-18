El Ejido acoge una exposición para descubrir la ruta Mozárabe de Santiago

El Centro de Interpretación de la Cultura Mediterránea acoge hasta el próximo 28 de febrero la exposición 'El Camino de los Sentidos', una propuesta cultural ... que invita a descubrir el Camino Mozárabe de Santiago, desde Almería hasta Granada, a través de una mirada sensorial, histórica y emocional.

La muestra está organizada por la Asociación Jacobea de Almería y Granada y el Camino Mozárabe de Santiago, con la colaboración del Ayuntamiento de El Ejido y la Asociación Cultural Athenaa.

La concejal de Cultura, Elena Gómez, asistió a la inauguración de la exposición que ofrece un recorrido por los paisajes, la memoria y las experiencias vinculadas a este histórico itinerario jacobeo, a través de la que se pone en valor el patrimonio cultural, humano y natural que define el camino.

Una muestra que se convierte en una invitación a sentir el territorio, comprender su hospitalidad y conectar con la esencia del viaje.

Tras la inauguración de la exposición, el vicepresidente de la Asociación Jacobea de Almería-Granada, Francisco Fuentes, ofreció una conferencia sobre el Camino Mozárabe.

La tarde continuó con un concierto de música gallega relacionada con el camino y los asistentes tuvieron, además, la oportunidad de conocer y probar la tradicional queimada, preparada con su conjuro.

La exposición 'El Camino de los Sentidos' se acompaña de una cuidada programación didáctica que incluye el visionado de un documental sobre el camino francés, que tuvo lugar el pasado martes 17 de febrero a las 19.00 horas; y una conferencia sobre 'la hospitalidad en el camino mozárabe', que ofrecerá la presidenta de la Asociación Jacobea Almería-Granada, Mercedes Murillo, el próximo viernes 27 de febrero a las 19 horas.

El Centro de la Cultura Mediterránea abre al público de martes a viernes, de 10.00 a 14 horas y de 16 a 20 horas; y los sábados de 10 a 14 horas.