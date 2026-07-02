El Ejido acoge el Congreso de Religión Católica 'Educar, Innovar, Evangelizar'

El Hotel AR Almerimar acoge durante los días 2 y 3 de julio el Congreso del Profesorado de Religión Católica de la diócesis de Almería, ... organizado por la Delegación Diocesana de Enseñanza bajo el lema 'Educar, Innovar, Evangelizar', con el objetivo de ofrecer a los docentes un espacio de formación, reflexión, intercambio de experiencias y fortalecimiento de la misión educativa y apostólica.

El encuentro, que se celebró con éxito en anteriores ediciones, reúne este año en El Ejido a cerca de 150 profesores que imparten la asignatura de Religión en centros educativos, consolidándose como un referente formativo dentro del ámbito educativo y pastoral. Andalucía cuenta actualmente con alrededor de 3.800 profesores de Religión Católica y más de 800.000 alumnos matriculados en esta asignatura en Primaria y Secundaria.

El acto inaugural contó con la participación del alcalde, Francisco Góngora junto al obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero; el secretario técnico de Enseñanza de los Obispos del Sur de España y ponente del Congreso, José Rafael Rich Ruíz; Javier Escorial, en representación de AR Almerimar SA; el director del Colegio Diocesano, Eduardo Planes; y el párroco de las iglesias de Almerimar y Loma de la Mezquita y delegado diocesano de Enseñanza de Almería, Antonio Jesús Manzano, también ponente de estas jornadas.

Asimismo, estuvieron presentes representantes de distintas diócesis andaluzas, entre ellos María Jesús García, de Huelva; Pablo Bioquet, de Córdoba; Ildefonso Fernández, de Granada; y Ana Caba, de Guadix, representando a sus respectivos obispos.

Durante su intervención, el alcalde dio la bienvenida a todos los asistentes al municipio y ha agradecido la presencia del Obispo. Góngora subrayó la importancia de este Congreso como «un espacio para la puesta en común de ideas y el aprendizaje, ya que los docentes de religión católica no solo tienen la gran responsabilidad de transmitir conocimientos, sino también de transmitir valores, principios y la vocación cristiana». Góngora incidió en que «la docencia y la fe se entienden como dos vocaciones que se enriquecen mutuamente», destacando que «la tarea educativa acompaña y favorece el crecimiento integral de la persona, mientras que la fe cristiana aporta un horizonte de sentido, esperanza y servicio».

«Es fundamental dar a conocer y fomentar entre las generaciones futuras nuestras raíces, que forman parte de nuestra esencia, nuestras costumbres, nuestra cultura y nuestras tradiciones cristianas», explicó el regidor municipal.

El Congreso aborda durante dos jornadas cuestiones clave ligadas al actual contexto educativo, como el papel del docente como transmisor de valores, la importancia del diálogo entre fe y razón, la innovación metodológica aplicada a la evangelización y el acompañamiento integral del alumnado.

Las ponencias programadas versaron sobre 'Cómo trazar los mapas de esperanza en la clase de Religión en Andalucía', a cargo de José Rafael Rich Ruíz y la de Antonio Jesús Manzano, bajo el título 'Arquitectos de experiencias: enseñar cuando el alumno es protagonista'.

Como novedad, esta edición incorpora una vertiente más práctica, con talleres en los que los docentes asumen el papel de alumnos para fomentar un aprendizaje participativo y experiencial. Y la presentación de los juegos de mesa creados por Antonio Jesús Manzano vinculados a la enseñanza religiosa y concebidos como herramientas didácticas innovadoras.

Otra de las novedades del Congreso es su apertura a todas las diócesis andaluzas, contando por primera vez con la presencia de profesores de Religión procedentes de Huelva, Jerez, Córdoba, Jaén, Guadix, Granada, Málaga, Sevilla y Almería.

El alcalde concluyó deseando a todos los participantes «que disfruten de toda la programación y continúen buscando nuevas fórmulas para la enseñanza religiosa». Igualmente los invitó a aprovechar su estancia para conocer los atractivos turísticos, culturales y naturales de El Ejido.