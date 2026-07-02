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El Ejido acoge el Congreso de Religión Católica 'Educar, Innovar, Evangelizar'

Cerca de 150 docentes participan durante los días 2 y 3 de julio en el Hotel AR Almerimar en un encuentro formativo centrado en la innovación educativa y la misión evangelizadora en las aulas

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Un momento de la inauguración del congreso.

Javier Cortés

El Ejido

El Hotel AR Almerimar acoge durante los días 2 y 3 de julio el Congreso del Profesorado de Religión Católica de la diócesis de Almería, ... organizado por la Delegación Diocesana de Enseñanza bajo el lema 'Educar, Innovar, Evangelizar', con el objetivo de ofrecer a los docentes un espacio de formación, reflexión, intercambio de experiencias y fortalecimiento de la misión educativa y apostólica.

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