El Ejido acoge el Congreso Internacional sobre Benedicto XVI y le rinde homenaje con una calle en su nombre

El Ayuntamiento de El Ejido rindió homenaje a la figura y al legado del Papa Benedicto XVI con un encuentro dedicado a profundizar en su ... pensamiento y en su contribución a la Iglesia y la inauguración de una calle que llevará el nombre del pontífice, en el marco del Congreso Internacional Joseph Ratzinger-Benedicto XVI.

La alcaldesa, Julia Ibáñez, dio la bienvenida a los participantes en este encuentro, agradeciendo a la organización que haya elegido el municipio como uno de los escenarios de esta cita internacional. La jornada contó con la presencia del cardenal Antonio María Rouco Varela, los obispos monseñor Arbach de Siria, monseñor Petro Loza de Ucrania y monseñor Cipriani de Boma de República Democrática del Congo, así como representantes de la Iglesia y de las entidades organizadoras, entre ellos el sacerdote y fundador de Providencia, Ramón Garrido; la presidenta de la Fundación Internacional Ratzinger, Marcela Jiménez-Unquiles, la presidenta de la Asociación de Fieles Providencia, Carmen Navarro, y el Reverendo Alexander Estupiñán.

Durante su intervención, Julia Ibáñez destacó el honor que supone para El Ejido acoger un congreso que trasciende fronteras y que invita a reflexionar sobre el pensamiento de Joseph Ratzinger, su defensa del diálogo entre fe y razón, su compromiso con la búsqueda de la verdad y sus aportaciones en torno a la dignidad humana.

Ibáñez resaltó la importancia del encuentro, celebrado bajo el lema 'Un Papa para la historia de la Iglesia y del mundo', como una oportunidad para profundizar en la figura de un destacado teólogo y pastor, cuyas reflexiones siguen invitando al conocimiento, al diálogo, al respeto y al entendimiento.

La alcaldesa subrayó que el municipio quiere sumarse a este reconocimiento mediante un gesto que perdurará en el tiempo. La incorporación del nombre de Benedicto XVI al callejero constituye, en palabras de la regidora, «una forma de reconocer su trayectoria y de transmitir su memoria a las generaciones futuras. Es una forma de escribir la historia de un municipio, de reconocer a quienes han dejado una huella significativa y de transmitir ese recuerdo».

La alcaldesa aprovechó también la ocasión para presentar a los asistentes la identidad El Ejido como un municipio joven, dinámico y emprendedor, que construyó su desarrollo sobre el esfuerzo de generaciones de hombres y mujeres y que se convirtió en un referente internacional de la agricultura gracias a la innovación, la calidad de sus productos y su capacidad de superación.

Junto a este crecimiento económico y social, Ibáñez puso en valor la conservación de las tradiciones y las señas de identidad ejidenses, con una mención especial y la proyección de un video de San Isidro Labrador, Patrón de El Ejido, a la Divina Infantita, Patrona y Alcaldesa Honoraria y Perpetua del municipio, y a San Marcos.

Precisamente, 2026 es un año especialmente significativo para la localidad, al cumplirse el centenario de la llegada de la Divina Infantita a El Ejido en octubre de 1926, de la mano del padre Federico Salvador Ramón. Una efeméride que conmemora cien años de devoción y de una estrecha vinculación con la historia de numerosas familias ejidenses.

La coincidencia de esta celebración con el congreso dedicado a Benedicto XVI, en el camino hacia el centenario de su nacimiento, permite establecer un vínculo entre ambas conmemoraciones a través de la fe, la memoria y el legado que se transmite de una generación a otra.

La alcaldesa concluyó agradeciendo la labor de la Asociación Providencia, la Fundación Internacional Ratzinger y todas las personas e instituciones que hicieron posible el congreso, destacando su contribución a convertir El Ejido y la provincia de Almería en espacios de encuentro y reflexión.

La jornada incluyó también la firma del cardenal, Antonio Rouco Varela en el Libro de Honor del Ayuntamiento y el rezo del Ángelus en la Parroquia de San Isidro Labrador. Cabe destacar que, durante la inauguración de la calle, se dedicó un momento de oración en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la localidad toledana de Urda.