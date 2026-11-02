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El Ejido

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El Ejido acoge el Congreso Internacional sobre Benedicto XVI y le rinde homenaje con una calle en su nombre

El encuentro 'Un Papa para la historia de la Iglesia y del mundo' sobre la figura del pontífice reúne a distinguidas figuras de la Iglesia, entre las que destaca el Cardenal Antonio Rouco Varela, y representantes de distintos países, y a miembros de providencia

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Un momento de la jornada.

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido rindió homenaje a la figura y al legado del Papa Benedicto XVI con un encuentro dedicado a profundizar en su ... pensamiento y en su contribución a la Iglesia y la inauguración de una calle que llevará el nombre del pontífice, en el marco del Congreso Internacional Joseph Ratzinger-Benedicto XVI.

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El Ejido acoge el Congreso Internacional sobre Benedicto XVI y le rinde homenaje con una calle en su nombre

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El Ejido acoge el Congreso Internacional sobre Benedicto XVI y le rinde homenaje con una calle en su nombre