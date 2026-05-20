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El Ejido abre las preinscripciones de las Escuelas Municipales de Teatro para el curso 2026/27

Los interesados disponen desde este martes y hasta el 30 de junio para apuntarse a través de sede electrónica con certificado digital

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Las Escuelas Municipales de Teatro de El Ejido son cada edición un programa muy dinámico y que cuenta con una gran aceptación.
Las Escuelas Municipales de Teatro de El Ejido son cada edición un programa muy dinámico y que cuenta con una gran aceptación. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido ha abierto hoy las preinscripciones de las Escuelas Municipales de Teatro de El Ejido para el ... curso 2026/27, que estarán disponibles hasta el próximo 30 de junio.

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