El Ejido abre las preinscripciones de las Escuelas Municipales de Teatro para el curso 2026/27

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido ha abierto hoy las preinscripciones de las Escuelas Municipales de Teatro de El Ejido para el ... curso 2026/27, que estarán disponibles hasta el próximo 30 de junio.

La edil de Cultura, Elena Gómez, ha señalado que «el objetivo de estos talleres es acercar a los más pequeños al teatro, en un ambiente donde se aúne el conocimiento y el entretenimiento». Asimismo, ha destacado que «cada curso ponemos en marcha estos talleres que son un importante impulso a nuestra Muestra de Teatro Aficionado que, a su vez, es el germen del Festival».

Las Escuelas Municipales de Teatro de El Ejido son cada edición un programa muy dinámico y que cuenta con una gran aceptación en el municipio. «Suponen una excelente herramienta cultural que cada año crece en número de alumnos, ofreciendo a la ciudadanía la posibilidad de desarrollar su talento, creatividad y capacidad artística y convirtiéndose en un espacio de encuentro, inclusión, aprendizaje y diversión».

A través de Norbac Erfus Teatro, este curso volverá a contar con un total de 14 grupos que se dividen en categorías de bebés de 3 a 6 años, infantil 1 de 7 a 10 años, infantil 2 de 11-12 años, adolescentes 1 de 13 a 15 años, adolescentes 2 de 16 a 18 años y adultos a partir de 18 años.

Elena Gómez ha resaltado que «el teatro es una gran vía de integración y socialización». «Contribuimos a fomentar el espíritu creativo e interpretativo de los alumnos, así como ayudar a mejorar su capacidad de expresión y comunicación».

Los interesados disponen desde este martes y hasta el 30 de junio para apuntarse a través de sede electrónica con certificado digital en ttps://sede.elejido.es/oficinavirtual/acceso.php?tram=39 o de forma presencial en el registro del Ayuntamiento recogiendo previamente la solicitud en el Auditorio.

La matrícula se podrá formalizar con el pago de la misma entre el 1 y el 17 de septiembre. La actividad dará comienzo en el mes de septiembre y tendrá una duración de 8 meses.