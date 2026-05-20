El Ejido abre las preinscripciones de las Escuelas Municipales de Teatro para el curso 2026/27
Los interesados disponen desde este martes y hasta el 30 de junio para apuntarse a través de sede electrónica con certificado digital
Javier Cortés
El Ejido
La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido ha abierto hoy las preinscripciones de las Escuelas Municipales de Teatro de El Ejido para el ... curso 2026/27, que estarán disponibles hasta el próximo 30 de junio.
La edil de Cultura, Elena Gómez, ha señalado que «el objetivo de estos talleres es acercar a los más pequeños al teatro, en un ambiente donde se aúne el conocimiento y el entretenimiento». Asimismo, ha destacado que «cada curso ponemos en marcha estos talleres que son un importante impulso a nuestra Muestra de Teatro Aficionado que, a su vez, es el germen del Festival».
Las Escuelas Municipales de Teatro de El Ejido son cada edición un programa muy dinámico y que cuenta con una gran aceptación en el municipio. «Suponen una excelente herramienta cultural que cada año crece en número de alumnos, ofreciendo a la ciudadanía la posibilidad de desarrollar su talento, creatividad y capacidad artística y convirtiéndose en un espacio de encuentro, inclusión, aprendizaje y diversión».
A través de Norbac Erfus Teatro, este curso volverá a contar con un total de 14 grupos que se dividen en categorías de bebés de 3 a 6 años, infantil 1 de 7 a 10 años, infantil 2 de 11-12 años, adolescentes 1 de 13 a 15 años, adolescentes 2 de 16 a 18 años y adultos a partir de 18 años.
Elena Gómez ha resaltado que «el teatro es una gran vía de integración y socialización». «Contribuimos a fomentar el espíritu creativo e interpretativo de los alumnos, así como ayudar a mejorar su capacidad de expresión y comunicación».
Los interesados disponen desde este martes y hasta el 30 de junio para apuntarse a través de sede electrónica con certificado digital en ttps://sede.elejido.es/oficinavirtual/acceso.php?tram=39 o de forma presencial en el registro del Ayuntamiento recogiendo previamente la solicitud en el Auditorio.
La matrícula se podrá formalizar con el pago de la misma entre el 1 y el 17 de septiembre. La actividad dará comienzo en el mes de septiembre y tendrá una duración de 8 meses.