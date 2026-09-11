 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

El Ejido

  1. Portada
  2. El Ejido

El Ejido abre el período para solicitar subvenciones a clubes y deportistas

Las ayudas podrán solicitarse hasta el próximo 13 de octubre y contarán con una cuantía total a repartir de 90.000 euros

Regala esta noticia
Añádenos en Google
El IMD abre el período para solicitar las subvenciones municipales.

Javier Cortés

El Ejido

El Instituto Municipal de Deportes (IMD) de El Ejido ha abierto el período para solicitar las subvenciones municipales dirigidas a clubes deportivos federados, asociaciones y ... deportistas individuales federados, que esta temporada contará con una cuantía total a repartir de 90.000 euros, 10.000 euros más que en la convocatoria anterior.

Esta funcionalidad es exclusiva para usuarios registrados.

Inicia sesión Crea tu cuenta

Reporta un error

[]

El Ejido abre el período para solicitar subvenciones a clubes y deportistas

[]

El Ejido abre el período para solicitar subvenciones a clubes y deportistas