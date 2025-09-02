El Ejido abre las inscripciones para las Escuelas Municipales de Teatro para el nuevo curso Los interesados disponen hasta el 15 de septiembre para apuntarse a través de sede electrónica con certificado digital

Desde el 1 al 15 de septiembre está abierto el plazo para formalizar la matrícula de las Escuelas Municipales de Teatro de El Ejido para el curso 2025/26 puestas en marcha por la concejalía de Cultura.

La edil de Cultura, Elena Gómez, ha resaltado que «cada curso ponemos en marcha estos talleres «con los que ofrecemos la posibilidad de desarrollar el talento, creatividad y capacidad artística de los alumnos y se configuran como un espacio de encuentro, inclusión, aprendizaje y diversión».

Las Escuelas Municipales de Teatro de El Ejido son cada edición un programa muy dinámico y que cuenta con una gran aceptación como lo demuestra que el pasado curso batieron récord de alumnos, con más de 200 participantes.

A través de Norbac Erfus Teatro, este curso volverá a contar con un total de 14 grupos que se dividen en categorías de bebés de 3 a 6 años, infantil 1 de 7 a 10 años, infantil 2 de 11-12 años, adolescentes 1 de 13 a 15 años, adolescentes 2 de 16 a 18 años y adultos a partir de 18 años.

Otro dato significativo es que las Escuelas de El Ejido han conseguido pertenecer a la Asociación Internacional para la Infancia y la Juventud, ASSITEJ, que permiten a través del teatro la participación en proyectos y diferentes encuentros nacionales e internacionales, así como sirven de plataforma para la preparación y presentación de castings.

Igualmente, las Escuelas Municipales de Teatro de El Ejido son centro de educación no reglada que se adhiere al programa 'Somos Únicos' de la Fundación Colacao, dentro del que se tienen que superar retos y realizar actividades con el objetivo de erradicar el bullying, el acoso y el ciber acoso.

Los interesados disponen hasta el 15 de septiembre para apuntarse a través de sede electrónica con certificado digital en ttps://sede.elejido.es/oficinavirtual/acceso.php?tram=39 o de forma presencial en el registro del Ayuntamiento.