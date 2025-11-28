El Ejido «abraza» ya la Navidad con un encendido de iluminación 'mágico'

El encendido de las luces de Navidad ha dado esta tarde noche la bienvenida a la Navidad en El Ejido.

El alcalde Francisco Góngora, junto ... a las concejal del equipo de Gobierno y de la Corporación Municipal, ha trasladado su deseo de que todos los ejidenses vivan unas felices fiestas y «disfruten estas emotivas y entrañables fiestas» justo antes de iniciar la cuenta atrás para el encendido del alumbrado en la Plaza Mayor, que ha permitido disfrutar de un espectáculo de luz con las luces instaladas en árboles y palmeras, una cascada en la fachada y un escenario sobre el que se ubica un nacimiento a tamaño natural al pie del inmenso árbol decorado con más de 2.000 flores de Pascua que preside la Plaza Mayor. También suma dos figuras gigantes en forma de campana.

Previo al encendido navideño se ha llevado a cabo un concierto por parte del Coro de Niños del Conservatorio de Música de El Ejido, mientras que tras el encendido navideño llegaba el momento de disfrutar con un cañón de nieve y la actuación de 'Los Maravillosos Tenores', entre diversas sorpresas.

La Plaza Mayor se ha convertido desde primera hora de la tarde en el epicentro de la actividad de la programación diseñada por el Ayuntamiento que contempla alrededor de un centenar de propuestas que llegarán también a los núcleos de población en las próximas semanas.

Entre ellas, desde esta tarde y durante todo el fin de semana, la Plaza Mayor acoge un original y atractivo Mercadillo Navideño donde encontrar tanto ropa como complementos, decoración y alimentos especiales para dar color a estas señaladas fechas.

A las 17.00 horas ha abierto también sus puertas el parque de atracciones Little Park, que permanecerá abierto hasta el día 6 de enero con atracciones y acciones de entretenimiento. Este año ofrecerá talleres, actuaciones, exhibiciones, conciertos, magia o juegos de mesa, entre otros. El miércoles, 24 de diciembre, desde las 12.00 y hasta las 13.30 horas, Papá Noel recibirá las cartas de los más pequeños junto a sus elfos, mientras que sus majestades los Reyes de Oriente harán lo propio el lunes 5 de enero, de 12.00 a 13.00 horas.

Además, todos los días de 17:00 horas a 18:00 horas, Little Park suprimirá la música, ruido y luces brillantes para convertirse en un espacio totalmente inclusivo, para que los menores con TEA (trastorno del espectro autista), puedan disfrutar en las mismas condiciones de este espacio de ocio que el resto de los niños y niñas. Asimismo, con la llegada de las vacaciones escolares, el horario inclusivo se amplía también a los jueves y viernes de 11.00 a 12.00 horas, y las familias con menores con discapacidad podrán solicitar una pulsera de acceso prioritario en el punto de Información de Little Park.

El alumbrado cuenta este año con alrededor de 900.000 puntos de luz, compuesto íntegramente por micro lámparas LED, que permiten un ahorro de un 85% sobre el consumo de la iluminación tradicional. Así, 160 arcos, más de 150 palmeras, 80 árboles naturales y 4 grandes pinos de Navidad, 4 figuras gigantes en 3 D, y los ya tradicionales letreros de Feliz Navidad iluminarán cada noche las calles y plazas del municipio. A ellos se unen además la iluminación de elementos patrimoniales como la Torre de Balerma y el Daymun, un techo de iluminación de micro lámparas led en Las Norias y grandes campanas en Balerma, Almerimar, Santa María del Águila y en el Paseo de las Lomas.

Además, se decoran las plazas más emblemáticas de El Ejido y los mercados de abastos con una ambientación especial, alegre y llamativa, creando un ambiente atractivo y acogedor.

Toda esta iluminación y la apertura del Parque de Ocio Infantil 'Little Park' viene a completarse con una amplia programación que está dirigida a ofrecer el máximo disfrute y entretenimiento para los ciudadanos y a incentivar las compras y el consumo en El Ejido y que incluye el Belén Monumental, que se inaugurará el próximo lunes y que se podrá visitar durante toda la Navidad de 9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, de lunes a viernes, así como los sábados, domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre, el horario será de 9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas.

Entre el resto de las propuestas destacan la carroza de papá Noel que recorrerá los núcleos, teatro con la 'Navidad en Breve', 'Vaiana: el musical del momento', zambomba flamenca, cuentacuentos, el espectáculo familiar 'El Espíritu de la Navidad', el espectáculo de la International Ballet Company 'La Bella Durmiente' y el de Almería Postureo 'Vaya Navidad', además del Concierto de Año Nuevo, con la Orquesta Sinfónica Ciudad de El Ejido (OSCEL).

Toda la programación municipal de comercio y cultura se puede consultar de una manera rápida y sencilla a través de la página web elejido.es/feliznavidad.