Uno de los momentos del encendido de luces en la Plaza Mayor de El Ejido. IDEAL

El Ejido «abraza» ya la Navidad con un encendido de iluminación 'mágico'

El alumbrado cuenta esta edición con alrededor de 900.000 puntos de luz, que incluyen 160 arcos, más de 150 palmeras, 80 árboles naturales, 4 grandes pinos de Navidad y 4 figuras gigantes en 3 D, entre otros

J. Cortés

El Ejido

Viernes, 28 de noviembre 2025, 21:11

Comenta

El encendido de las luces de Navidad ha dado esta tarde noche la bienvenida a la Navidad en El Ejido.

El alcalde Francisco Góngora, junto ... a las concejal del equipo de Gobierno y de la Corporación Municipal, ha trasladado su deseo de que todos los ejidenses vivan unas felices fiestas y «disfruten estas emotivas y entrañables fiestas» justo antes de iniciar la cuenta atrás para el encendido del alumbrado en la Plaza Mayor, que ha permitido disfrutar de un espectáculo de luz con las luces instaladas en árboles y palmeras, una cascada en la fachada y un escenario sobre el que se ubica un nacimiento a tamaño natural al pie del inmenso árbol decorado con más de 2.000 flores de Pascua que preside la Plaza Mayor. También suma dos figuras gigantes en forma de campana.

