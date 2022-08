Un ejidense se lanza al camino para sumar en 18 días 1.300 'kilómetros de vida'

Se estima que cada año nacen en España unos 4.000 niños con cardiopatías congénitas, es decir, unos diez bebés al día. Se trata de una patología crónica, para toda la vida, que requiere atención especializada. Algunos bebés necesitan operación quirúrgica pocos días después de nacer; otros, meses o años después; y muchos de ellos son operados varias veces a lo largo de su vida.

En ese camino, la fundación 'Menudos Corazones' busca ayudar a las familias tanto en los períodos de hospitalización, como en el día a día, así como promover la investigación.

Una labor que requiere de mucho apoyo y solidaridad, motivo que llevará a un ejidense a subirse encima de una bicicleta y pedalear durante 18 días seguidos para cubrir los aproximadamente 1.300 kilómetros que separan Cabo de Gata de Cabo Finisterre, en Galicia. Una iniciativa con la que pretende tanto dar a conocer el proyecto de esta fundación como remover conciencias y conseguir recaudar 1.500 euros, entre corazones solidarios.

Felipe Maldonado no sufre ninguna cardiopatía congénita, tampoco ningún familiar ni amigo, pero conoció este proyecto hace años y le marcó.

«En 2014 vivía en Almería y entrenaba en un gimnasio cercano, un día hubo una iniciativa de esta asociación y así la conocí. En casa empecé a informarme, me gustó lo que hacían y pensé que si podía ayudar de alguna manera, lo iba a hacer», explica Felipe Maldonado. Y es que este ejidense de 36 años afirma sentirse «afortunado porque tengo todo lo que necesito y me parece injusto que teniendo esta suerte no la aproveche para ayudar a gente que no tiene la misma».

Así, el próximo 22 de agosto se subirá a la bicicleta para iniciar una aventura que le tiene que llevar en 18 días, hasta el 6 de septiembre, al Cabo de Finisterre, en uno de las rutas del Camino de Santiago más largas de España. Y es que el camino Mozárabe que parte de Almería está considerado el más largo.

«Voy solo en bicicleta, pero tengo la suerte de que mi hermana me va a acompañar en coche, de manera que si tengo algún problema técnico o físico me puede dar asistencia», explica este ejidense. Felipe Maldonado no se ha enfrentado nunca a un reto tan exigente. Es deportista y le apasiona la bicicleta, a la que se sube varias veces en semana, pero nunca ha estado 18 días seguidos subido a ella, sin ninguna jornada de descanso. «Espero que el cuerpo si lo trato bien, le doy descanso y lo alimento bien espero que aguante», confía.

En los 18 días que estará con la bicicleta tendrá que hacer rutas que irán de 80 a 100 kilómetros con alguna jornada de 50 porque así puede conseguir que el cuerpo se recupere pese a no tener jornadas de descanso.

El trayecto será principalmente por carretera, con algún tramo de camino o vía verde, para lo que ha utilizado como referencia la web Editorial Buen Camino, que informa de todas las rutas del camino, pero su objetivo final es que cada pedalada y cada kilómetro se conviertan en kilómetros de vida.

Precisamente así se llama la página web que creó hace años, kilometrosdevida.org con la que pretende dar a conocer su reto, que podrá llevar a cabo también gracias al apoyo de dos empresas como son Green Side Solutions y Dual Abogados y Asesores Financieros, que le ayudarán con los gastos del viaje.

A través de esta web, Felipe Maldonado compartirá su experiencia y los corazones solidarios podrán encontrar la plataforma a través de la que poner su granito de arena a que el objetivo de este reto se consiga.

Una carrera de larga distancia donde competir contra uno mismo

El reto que afronta Felipe Maldonado es toda una carrera de larga distancia o carrera de fondo donde su principal rival será él mismo y su capacidad para superar las dificultades que encuentre en el camino.

No es esta, sin embargo, la primera prueba con la que colabora con la fundación 'Menudos Corazones'.

Su primera colaboración fue durante la carrera que este ejidense disputó en Cantabria, 'Los 10.000 del Soplao' famosa por su gran dureza. «Ya que iba a ir pensé que podía ayudarles recaudando fondos. Compré el dominio de kilometrosdevida.org, creé la página, publiqué lo que estaba haciendo, le di movimiento al tema y conseguí que entrase gente al sitio y darle visibilidad a la Fundación», explica.

También ha hecho junto a un grupo de amigos camisetas con el logo de la fundación para recaudar fondos, pero los 18 días en bicicleta para completar el Camino de Santiago es el reto más ambicioso al que de momento se ha enfrentado. «Hace cinco o seis años, que tenía ilusión por hacer el Camino de Santiago en bicicleta, desde Cabo de Gata, y este año con el apoyo que he recibido ha llegado el momento», afirma, al tiempo que señala que su idea inicial «era recaudar un euro por cada kilómetro y así recaudar unos 1.300 euros, pero hablando con la Fundación quedamos en poner el tope en 1.500 euros».

Para ser uno de los que colaboren a que el reto se consiga solo es necesario entrar en la plataforma migranodearena.org, localizar el evento y hacer la aportación. Hasta ahora, Felipe Maldonado lleva recaudados 170 euros y el plazo para colaborar finalizará el 6 de septiembre, cuando llegue a su meta en Cabo Finisterre.