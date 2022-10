El ejidense Juan Carlos Acién es convocado por la selección española sub19 de fútbol sala

El joven ejidense Juan Carlos Acién, de tan solo 17 años, ha vuelto esta semana a recibir la llamada de la selección española de fútbol sala, en esta ocasión en categoría sub19.

El técnico nacional Albert Canillas hizo oficial el pasado domingo la convocatoria para el torneo de Montaigu, en Francia, que se disputará del 24 al 30 de octubre y en el que la reciente campeona de Europa se enfrentará a Francia, Portugal y Finlandia.

Una convocatoria en la que estará el ala ejidense, que actualmente milita en el Aljucer ElPozo, equipo Juvenil de División de Honor, junto a otros tres compañeros de equipo, dos alas como Juan Carlos Acién, y un portero.

«El domingo me llamó mi entrenador para decirme que Albert Canillas me había convocado con la sub19», explica Juan Carlos Acién, quien reconoce que en ese momento se sorprendió mucho. «No me lo esperaba, porque la última vez que el seleccionador vino a ver un partido de mi equipo, que yo recuerde, fue la Copa de España y del Campeonato de España del año pasado».

Ahora, afronta esta convocatoria con ilusión, recordando que fue hace dos años cuando tuvo su primera convocatoria. Entonces fue con 15 años con la sub18 y militaba en el CD El Ejido Futsal.

Pero ser convocado por la actual campeona de Europa, título que consiguió la selección sub19 el pasado mes de septiembre en el Europeo disputado en Jaén, también conlleva una responsabilidad. «El listón está muy alto, hay jugadores de mucho nivel y es un orgullo que me llamen y estén atentos a mí. Siempre estaré dispuesto a dar todo lo mejor de mí», confiesa Juan Carlos Acién, quien espera cuajar una buena actuación que le permita tener opciones de estar en la próxima convocatoria para disputar la fase de clasificación, cuyo sorteo es el próximo 3 de noviembre y que se disputará del 21 al 26 de marzo del próximo año.

Por su parte, la fase final, cuya sede será la población croata de Porec, se disputará del 3 al 10 de septiembre de 2023.

«No sé si podré estar en la fase de clasificación, pero si sigo trabajando, con humildad y esfuerzo, porqué no», señala este joven ejidense, cuya proyección sigue siendo imparable y que de momento piensa seguir afincado en Murcia.