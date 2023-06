El ejidense Frannabik, el 20 en la lista de ventas mundial de música electónica con su primer álbum

Inmaculada Acién Almería Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Después de dos años de trabajo, el artista ejidense Frannabik publicó el pasado 26 de mayo su primer álbum. Este joven se ha convertido en una de las máximas figuras emergentes en el mundo de la música electrónica, concretamente dentro del género 'drum and bass'. Pese a que se trata de un género para muchos desconocido, Francisco García Herrada, conocido artísticamente como Frannabik, se ha convertido en un reconocido artista tanto a nivel nacional como internacional dentro de su género y su carrera está tan solo despegando.

En su primera semana en el mercado, su primer álbum 'The Savage Kingdom', con Expedite Records, ha conseguido situarse entre los 20 primeros en ventas en Beatport como mejor lanzamiento, la mejor página de ventas de música electrónica del mundo, y situándose por encima de algunos de los artistas que tuvo de referentes cuando comenzó. Una posición que incluso podría mejorar en las próximas semanas puesto que como reconoce el propio artista aún hay mucha gente que no lo ha escuchado.

Su primer álbum están compuesto por diez temas, cada uno con su propia personalidad pero manteniendo la línea oscura y contundente de la parte más dura del Drum & Bass, con una gran variedad de sonidos y ritmos que muestran la versatilidad y creatividad de Frannabik como productor musical. Un álbum compuesto por sonidos tales como, la nueva ola de sonidos tech en canciones como 'Dumb Assumptions' o 'Keep Em', sonidos Neurofunk más puros como 'Dealer' o 'Lost the way', sin duda un álbum que remarcar para los amantes de la versión más dura de este género.

«Mi primer disco es, dentro de mi género, lo que siempre me ha definido, la parte más dura del 'drum and bass'. Este álbum es 100% Frannabik. Luego seguramente haga cosas diferentes, pero mi primer trabajo quería que se identificara totalmente conmigo», explica este ejidense.

Un disco que además cuenta con tres colaboraciones. Una canción con Helium, que cuenta con toques andaluces como la guitarra española, otro tema que comparte con el cantante Mc Kenna y otra con Loop Stepwalker, un 'oldschool' de la escena 'drum and bass' española.

«Yo creo que esto es ya el paso definitivo, aunque no me gusta decirlo, pero por cómo está funcionando, creo que sí», confiesa Frannabik en relación a su primer álbum y a su despegue en este mundo de la música electrónica. Y es que este joven ejidense rezuma humildad.

«Estoy en una nube», explica, al tiempo que añade que «hace dos años que comencé a darle forma a este álbum. La verdad es que estaba un poco inseguro después de dos años escuchando las canciones. Pero la gente está teniendo una reacción increíble».

No obstante, Frannabik es consciente de que este disco va a suponer un antes y un después en su carrera artística.

«El lanzamiento de este disco puede suponer un cambio grande en la perspectiva que la gente tiene de mí. Creo que es un paso más a lo profesional. Después de esto va a funcionar todo el doble o el triple de lo que venía funcionando, porque estoy notando que me está empezando a seguir mucha gente de fuera, estoy recibiendo muchos mensajes de artistas. Por eso sé que me van a empezar a llamar mucho a nivel internacional».

A nivel nacional, también en España está percibiendo un mayor apoyo. «Parece que sacas un disco y te toman más en serio», subraya.

Pese a todo y como reconoce Frannabik «Almería es una de las pocas ciudades donde no hay Drum and Bass'», por lo que su lucha seguirá siendo por intentar encontrar un hueco para este género en su tierra.

Entre tanto su agenda de actuaciones no para. Solo en el mes de mayo estuvo actuando en países como Polonia, República Checa o Suiza, presentando su álbum, y en fiestas como Sonoria Festival (Sevilla) con Sub Focus o Camo & Krooked, donde el artistas Merikan le reconoció y le dio su apoyo, señalando que había puesto canciones suyas en festivales del extranjero.

Este fin de semana, sin ir más lejos, pincha en Granada y el mes próximo en Córdoba. Una agenda cargada pero que aún espera llenar mucho más en los próximos meses.

«2024 creo que va a ser el año de la locura y en el que no voy a parar», adelanta.

El vídeo de presentación, en el Castillo de Guardias Viejas

Uno de los proyectos que aún tiene pendiente de hacer realidad este joven ejidense es grabar el vídeo de presentación de su disco. Algo que le gustaría hacer en el Castillo de Guardias Viejas en las próximas semanas.

«Es algo que tengo pendiente de hablar con el Ayuntamiento», explica Frannabik. Un videoset que le gustaría lanzar en un mes aproximadamente a modo de recordatorio del lanzamiento de su primer álbum y que además le gustaría lanzar a través de un famoso canal de Youtube a nivel internacional, para que tenga una mayor visualización. «Queremos subirlo a 'Dnb Portal', uno de los canales más famosos del mundo de este género, el cual lanzó una premiere del disco y ya me ha dado apoyo en varias ocasiones», incide este joven ejidense.

Un empeño por grabarlo en un lugar emblemático del municipio porque Frannabik quiere que la imagen de su tierra llegue a todo el mundo a nivel internacional. «Quiero que ese vídeo muestre de donde soy, que la gente de aquí se vea representada. De aquí al mundo entero».

Y es que si algo tiene presente Frannabik son sus raíces y no solo por dónde ha nacido y se ha criado, sino también sus raíces vinculadas al campo. Un campo y un sector agrícola que le ha permitido también disfrutar de su pasión, puesto que durante la semana sigue siendo agricultor, aunque en sus ratos libres y los fines de semana se convierta en un artista con mucho presente y aún más futuro en el mundo de la música electrónica.

«Es verdad que siempre digo que me gustaría llegar a dedicarme profesionalmente a la música», reconoce, al tiempo que afirma que pese a ello también sigue teniendo intención de seguir estando muy cerca de la agricultura. «Yo creo que siempre voy a estar vinculado a la agricultura, quizás no trabajándola directamente, pero son mis raíces y todo lo que he conseguido es gracias a la agricultura. No sabría estar sin ella».