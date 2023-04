Un ejidense, entre los diez jóvenes más brillantes en el campo de la salud de la Lista Nova 111

Inmaculada Acién El Ejido Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Hace unas semanas el ejidense Javier Bautista recibió la noticia de que había sido nominado a la Lista Nova 111, una lista que elabora un jurado formado por profesionales de diversas ramas y patrocina un grupo de grandes empresas entre las que se encuentran Orange, Naturgy, Fever, Danone o Goiko, que seleccionan a jóvenes españoles brillantes en campos como la Salud y la Ciencia, la Ingeniería, la Informática, el mundo de la Empresa, el Marketing, la Ingeniería Industrial, las Leyes o la Economía. Diez categorías en total, en las que se eligen a las diez mejores mentes, entre más de 2.000 candidatos, analizando para ello más de 200 parámetros.

Tras pasar una serie de entrevistas e incluso pruebas y exámenes, Javier Bautista se ha convertido en uno de los diez jóvenes españoles más brillantes en el cambio de la Salud y la Medicina.

«Estaba en una conferencia cuando vi el correo de la nominación y no me lo creía», confiesa Javier Bautista, quien añade que el primer pensamiento fue enviárselo a la familia. «Fue un orgullo, un reconocimiento a todo el trabajo y el esfuerzo a lo largo de mi vida», afirma. Un sentimiento que además, en su caso, se agudiza al vivir fuera de España, puesto que con 17 años se marchó a estudiar fuera y ya no ha vuelto. «Piensas que al no estar viviendo en España se olvidan de ti. Esto es un volver a mis raíces».

En este sentido, este joven ejidense explica que la Lista Nova 111 es una «plataforma que comenzó hace unos tres años para conectar a las mentes más brillantes españolas».

En su caso, Bautista ha estudiado Biomedicina en la University College de Londres (UCL), donde ahora continúa con el Doctorado, enfocado en el campo de la Neurociencia y concretamente en el estudio de un tipo de demencia frontotemporal que afecta con mayor frecuencia a las personas de entre 30 y 40 años. «Mi investigación se centra en averiguar cuáles son los mecanismos y el porqué sucede para que, ojalá algún día, se pueda encontrar un cura».

Educación pública

El hecho de formar parte de esta prestigiosa lista se convierte además para Javier Bautista en un reconocimiento a la calidad de la educación pública, como una reivindicación de dónde te puede llevar.

En su caso, estudió en el colegio Tierno Galván._De allí paso al IES_Pablo Ruiz Picasso, donde estuvo cuatro años y un año más en el IES_Fuente Nueva, donde consiguió la beca de la Fundación Eduarda Justo para cursar el Bachillerato Internacional dos años en uno de los 18 centros de Colegios del Mundo Unido. Una experiencia que vivió en Armenia.

De allí, se marchó con una beca completa a la University College de Londres para estudiar Biomedicina, donde también ha conseguido una beca para realizar su Doctorado.

«En Almería hay mucho talento y hay gente brillante que he tenido la oportunidad de conocer», señala este joven ejidense.

«Una de las principales razones por las que elegí Londres es porque la UCL es una de las mejores universidades en el mundo de la Neurociencia y además me dieron una beca completa para hacer la carrera, pero además, la ciudad de me encanta, Londres era la oportunidad de enfocarme en la investigación, pero también de vivir en una gran ciudad metropolitana y multicultural», explica.

Ahora, entrar a formar parte de esta Lista Nova 111 es para Javier Bautista un nuevo impulso profesional. «La Lista Nova 111 te da la oportunidad de unirte a un grupo selectivo, hacer networking, conocer profesionales, empresas e incluso tener posibilidades de mentorización y un impulso a un mayor desarrollo de mis habilidades. Me va a brindar oportunidades que no podría haber llegado a pensar hace 10 o 15 años».

Mirando hacia el futuro, este joven ejidense quiere seguir vinculado al campo de la Biomedicina y la Salud. «Sobre todo me gusta la investigación, pero estoy pensando dejar un poco al lado el laboratorio y el mundo académico en sí y mezclar mi mundo de investigación farmacéutica con el mundo de los negocios», subraya, al tiempo que añade que «tras acabar mi Doctorado, me gustaría empezar a trabajar con consultorías farmacéuticas y de la salud y en un futuro me gustaría trabajar con alguna ONG internacional para poder contribuir a distribuir medicamentos y fármacos, y que todo el mundo pueda tener acceso a la medicina. De momento estoy desarrollando mis habilidades».

«Los dos años con Colegios del Mundo Unido fue una de las mejores oportunidades de mi vida»

La Fundación Eduarda Justo, de Grupo Cosentino, entrega cada año tres becas para estudiantes almerienses de Cuarto de ESO y Primero de Bachillerato. Una de esas becas fue en la convocatoria 2014-2016 para Javier Bautista. Tenía entonces la oportunidad de elegir uno de los 18 centros de la red de Colegios del Mundo Unido. Fue Armenia finalmente, su tercera opción, tras Singapur y Hong-Kong, donde estudió. «Buscaba lo más diferente que pudiera encontrar con respecto a El Ejido y creo que Armenia fue una oportunidad impresionante. Éramos 200 personas en ese internado y había más de 70 nacionalidades», recuerda Javier Bautista, quien destaca que «lo más importante es lo que te ayuda a empezar a desarrollar tu propio pensamiento crítico. Es una educación que fui afortunado de conseguir».

De hecho, cuando piensa en esos dos años con Colegios del Mundo Unido los valora como «una de las mejores oportunidades de mi vida».

Pero junto a ese deseo de ver mundo, de descubrir esos choques culturales que existen con respecto a otros lugares del mundo, este joven ejidense también buscaba un lugar donde pudiese ser él mismo.

«Formar parte del colectivo LGTBi me marcó en mi juventud. Creo que ser parte de este colectivo fue lo que hizo que también me dijeran que no iba a conseguir mis sueños. Me dijeron que tenía que ocultarlo si quería triunfar. Pero aquí estoy», confiesa. Por eso tiene aún más valor para él formar parte ahora de esa Lista Nova 111.

De hecho, de una de las cosas que se siente más orgulloso junto a su profesión futura es haber fundando una organización, «aquí en Londres para empoderar gente que forma parte del colectivo LGTBi y se dedica a la investigación científica. Puedes ser las dos cosas y puedes triunfar». No obstante, considera que esa percepción del mundo LGTBi ha cambiado.