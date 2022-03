Un ejidense consigue poner de relieve el problema del acoso escolar con un corto que se hace viral

Uno de cada cinco niños escolarizados en España sufre bullying o acoso escolar, según datos de la asociación 'No al Acoso Escolar' (NACE). Sin embargo, tan solo el 15% de las víctimas se atreven a contarlo a familiares o profesores.

Una realidad que Abraham Céspedes, un joven profesor de Primaria, de Santa María del Águila, decidió hace unos meses que tenía que contar.

Sin embargo, por su cabeza no pasaba ni remotamente que ese cortometraje llegase a tener la repercusión nacional que ha tenido y que llegara a hacerse viral a través no solo de las redes sociales, sino de otro potente medio como ya es el whatsapp.

Su objetivo inicial era llegar a la gente, que gustase y tener una cinta que poder presentar al Certamen de Cortos de ElEjido, si se convocaba. Así nació 'Nunca pensé'. Pero su mensaje ha calado y ha llegado.

«Creo que el tema del acoso escolar no se trabaja lo suficiente», afirma Abraham Céspedes, quien apunta tanto hacia el ámbito académico como al familiar.

«No somos conscientes de que eso se vive a diario y que, como dice un estudio de la Unesco de hace dos años, uno de cada tres niños lo padecen», indica este joven docente que incide en que «antes no tenía ese nombre de bullying, acoso escolar o ciberacoso, antes si te pegaban es que era cosa de niños, pero eso lleva a que hay gente que se plantee si vivir o no vivir, personas que tienen problemas psicológicos en ese momento, pero también que los arrastran cuando son mayores, y es uno de los temas sobre el que más concienciado estoy, porque trabajo con niños de Primaria y soy como su padre dentro del colegio».

Sin embargo, lo cierto es que, Abraham Céspedes, hasta el momento de publicar este cortometraje, no había vivido ningún caso de bullying, a excepción de uno. «Era una chica de diez años que se consideraba chico. Hubo un problema de acoso y llegó un punto que tuve que intervenir. Me tocó mucho porque era una niña de solo diez años, llorando como una magdalena, porque se sentía impotente, sin saber qué hacer».

La idea surgió en octubre, se grabó en diciembre y se lanzó el 4 de febrero. En tan solo una semana ya tenía 600.000 visualizaciones. Ahora ya llega al millón.

Pese a que la idea original era presentarlo al Certamen de Cortos de El Ejido, lo cierto es que al final Céspedes lo ha presentado ya a varios festivales de Galicia o Las Palmas de Gran Canaria.

'Nunca Pensé' cuenta la historia de Diego, un niño al que acosan en el colegio por su peso y por su condición sexual, se ríen, le pegan y le aíslan, hasta llevarlo al límite de sus fuerzas. Un vídeo que toca el corazón y que hace reflexionar.

Y una historia que está basada en un hecho real, pese a que con diversos cambios en guión. Diego González era un niño de Madrid, que con 11 años sufría acoso escolar. «No se sabe por qué pero escribió una carta de despedida y decidió quitarse la vida. Fue en octubre de 2015. Tomé como referencia el nombre y algunos versos de la carta que dejó, pero los motivos por los que mi personaje decide quitarse la vida y el desenlace final son totalmente ficción».

Para el papel protagonista Abraham Céspedes pensó en Miguel Fernández, al que conoce desde que tenía cinco o seis años. «Sabía que iba a ser perfecto para el papel», afirma. Y así es. Miguel Fernández no dudó en decir sí y en ponerse en el lugar de Diego.

«Cuando me lo propuso me pareció bien porque si llega a los niños que están sufriendo bullying, creo que les puede ayudar», señala este joven de 11 años, que recuerda que la parte que le pareció más difícil de grabar fue la escena en la que le estaban pegando en el suelo. «Fue la que me resultó más difícil de grabar porque eran mis amigos de toda la vida los que me estaban pegando».

Y es que Miguel Fernández confiesa que cuando interpretó el papel de Diego sintió mucha pena. «Me paro a pensar en lo que pudo sentir ese niño y me da mucha pena. De hecho, cuando he visto el corto, casi lloro de la emoción que sentí», al tiempo que afirma que nunca ha visto una situación de bullying en su colegio, aunque sí alguna pelea entre compañeros.

En este sentido, este joven quiere lanzar un mensaje a todos aquellos que vean este corto. «Si se sienten identificados, que no se callen, que sepan que pueden contar lo que están viviendo y lo que les está pasando a profesores y padres, que les pueden ayudar».

Habrá segunda parte para visibilizar más historias reales

Este cortometraje le ha aportado a su guionista y director Abraham Céspedes no solo la oportunidad de dar visibilidad a un problema que existe en una mayor medida de lo que a simple vista pueda parecer en la sociedad, sino tener un contacto directo con personas que lo han padecido o están viviendo una situación de acoso escolar.

Dirigir este corto le ha permitido vivir una experiencia que le ha marcado hasta el punto de tener claro que habrá un segundo cortometraje sobre este tema. Eso sí, una vez hayan tenido lugar las Oposiciones de Educación Primaria que este joven ejidense se está preparando y que tendrán lugar el próximo mes de junio.

«La intención es que sea la misma temática, pero con otra idea, para poder incluir los casos reales que me están contando y que se hagan visibles este tipo de situaciones», afirma Céspedes, al tiempo que añade que el objetivo es que con ese segundo corto se consiga «que esos niños que lo están viviendo puedan tener una motivación para que se aferren más a la vida real y que sean felices».

Y es que como subraya este ejidense la realidad es que esos niños o jóvenes «tienen que recurrir a psicólogos y psiquiatras para superar esta situación» y confiesa que ha llorado mucho «con los casos que me han contado niños que están viviéndolo, con los comentarios que me han enseñado, y quiero que se sientan partícipes de un proyecto que sea como su motivación y que no se consideren casos aislados».

Una realidad que con este trabajo está contribuyendo a evidenciar. De hecho, son muchos los centros educativos de Galicia, Barcelona o Valencia, entre otros muchos rincones de España que se han puesto en contacto con Abraham Céspedes para transmitirle que lo van a proyectar en clase.