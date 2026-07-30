Educación destina 3 millones a las obras de ampliación del CEIP Andalucía de Santa María del Águila

La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, licitó las obras de ampliación del Centro de Educación Infantil y Primaria ( ... CEIP) Andalucía de Santa María del Águila, en El Ejido, por un importe de 3.065.383,46 euros y con un plazo de ejecución previsto de doce meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 25 de agosto.

La actuación permitirá la transformación de este centro, actualmente de tipología C1 (con una línea de educación infantil, otra de primaria y un total de 225 puestos escolares) a un C2, con dos líneas de cada nivel educativo y capacidad para 450 alumnos y alumnas.

Para ello, se construirá un edificio de nueva planta, conectado a los dos existentes, que permitirá dotar al centro de todos los espacios necesarios. Asimismo, en los aularios actuales se llevarán a cabo redistribuciones y reformas, que permitirán organizar el centro por niveles educativos.

La nueva edificación, de dos plantas de altura, contará en su planta baja con los servicios de uso común, tales como biblioteca, comedor con cocina, sala de usos múltiples y gimnasio con vestuarios; albergará también núcleo de aseos, aseos-vestuarios de uso no docente, así como cuartos para instalaciones, limpieza y basura y un almacén.

Por su parte, en la altura superior se ubicarán ocho aulas polivalentes para primaria, cuatro aulas de pequeño grupo, aseos y otro almacén. Ambas plantas estarán comunicadas por un ascensor y garantizarán la accesibilidad y la conexión con los aularios actuales a través de una pasarela.

Esta pasarela conectará en planta alta con el edificio principal existente, el de mayor antigüedad, en cuya altura superior se ubican otras cuatro aulas polivalentes de primaria, que completarán las doce de las que finalmente dispondrá el centro. En planta baja se reorganizarán los espacios actuales para ubicar en ella cuatro aulas de infantil con sus correspondientes aseos y aulas exteriores.

Dos aulas de infantil más, hasta sumar un total de seis, se mantendrán en el otro edificio existente en el centro, de solo una planta y en el que se localizan también los espacios de administración. En este último se acometerán otras reubicaciones e incluso una reforma para crear un aula de educación especial con aseo adaptado.

Además, las obras incluirán mejoras en el edificio principal, consistentes en la reparación de la instalación eléctrica, los aparatos de calefacción y las carpinterías de puertas y ventanas. Por último, se actuará en los espacios exteriores, donde se ampliarán las áreas destinadas a porche, juegos de infantil y primaria, estacionamiento, jardines y huerto.

Bioclimatización y eficiencia energética

El aulario de nueva construcción dispondrá de una instalación de bioclimatización ecológica, mediante refrigeración adiabática, apoyado en paneles solares fotovoltaicos para la producción de electricidad, que tendrá una potencia instalada de 18kW.

El edificio disfrutará también de calefacción por aerotermia y emisores de aluminio de baja temperatura y de un sistema de ventilación natural, que controlará la calidad del aire interior mediante la apertura automática de las ventanas.

Esta actuación, que dotará al CEIP Andalucía de 1.898 metros cuadrados construidos más, forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Educación, que se ejecuta a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación y cuenta con financiación europea a través del Programa de Andalucía FEDER 2021-2027.