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Educación destina 3 millones a las obras de ampliación del CEIP Andalucía de Santa María del Águila

La Agencia Pública Andaluza de Educación licita los trabajos de creación de nuevos espacios en el CEIP Andalucía, que permitirán incrementar su capacidad de 225 a 450 puestos escolares de infantil y primaria

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Boceto del nuevo proyecto.

Javier Cortés

El Ejido

La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, licitó las obras de ampliación del Centro de Educación Infantil y Primaria ( ... CEIP) Andalucía de Santa María del Águila, en El Ejido, por un importe de 3.065.383,46 euros y con un plazo de ejecución previsto de doce meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 25 de agosto.

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