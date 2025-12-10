Ecovidrio lanza una campaña para fomentar el reciclaje en El Ejido

Ecovidrio, el único SCRAP especializado que gestiona sobre el terreno la recogida selectiva y da respuesta a la sostenibilidad de los envases de vidrio desde ... el origen en España y el Ayuntamiento de El Ejido, han desarrollado una campaña de concienciación para fomentar el reciclaje de envases de vidrio a través del contenedor verde.

La iniciativa se ha desarrollado en la localidad del 1 al 5 de diciembre de 2025, en donde educadores ambientales estuvieron en diferentes puntos estratégicos, ofreciendo información a los ciudadanos y resolviendo las dudas sobre lo que se debe depositar en los contenedores verdes. Los ciudadanos pudieron participar en dinámicas interactivas y aprender sobre la importancia del reciclaje de los envases de vidrio.

En total se han repartido, entre los vecinos del municipio, 3.500 bolsas en las zonas más concurridas de la localidad diferentes localidades, para facilitarles a los ciudadanos la separación en casa de los envases de vidrio y su posterior traslado al contenedor verde.

Beneficios medioambientales del reciclado de vidrio

El vidrio que se deposita en los contenedores se recicla al 100% y se utiliza para la fabricación de nuevos envases, de forma indefinida y sin perder las propiedades originales. Reciclando vidrio evitamos el crecimiento de los vertederos.

Reciclar vidrio es un elemento clave en la lucha contra el cambio climático. Al usar calcín – vidrio reciclado – en la fabricación de nuevos envases se evita la extracción de materias primas de la naturaleza, evitando la erosión de los suelos y la deforestación de nuestro entorno. Además, se minimiza la emisión de CO2 en el proceso de fabricación y se ahorra energía

Datos de reciclado de vidrio de El Ejido

Según los últimos datos disponibles de 2024, los ciudadanos de El Ejido reciclaron un total de 731.425 kilogramos de envases de vidrio. Esto supone que cada habitante recicló una media de 8,1 kg de vidrio equivalente a unos 28 envases.

En cuanto a la tasa de contenerización, Extremadura dispone de un total de 398 contenedores instalados, por lo que hay un contenedor por cada 226 habitantes.

Sobre Ecovidrio

Ecovidrio es el único SCRAP especializado que gestiona sobre el terreno la recogida selectiva y da respuesta a la sostenibilidad de los envases de vidrio desde el origen. Desde 1997, tras la aprobación de la Ley de Envases y Residuos de Envases y el arranque de sus operaciones en 1998, Ecovidrio trabaja para hacer realidad la transformación de nuestros pueblos y ciudades ante los retos de la economía circular, para que el esfuerzo de empresas, administraciones y comunidades prospere gracias al conocimiento, dedicación y capacidad de innovación de la entidad.

A lo largo de más de 25 años, Ecovidrio ha diseñado un sistema de reciclaje eficaz, eficiente y sostenible; que cuenta con el compromiso y la confianza de casi 6.000 compañías envasadoras que hacen posible el reciclaje de vidrio a través del Punto Verde. Este sistema ha permitido que, hoy en día, se reciclen en España siete de cada diez envases de vidrio.