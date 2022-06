La dureza en el mensaje de Olona y el miedo a un pacto PP-VOX, claves en la victoria del PP

Todas las miradas, no solo de la provincia de Almería, sino desde toda España estaban puestas en el municipio de El Ejido en la jornada electoral del domingo.

Este municipio de más de 84.000 habitantes se presentaba como el termómetro para comprobar si el mensaje de VOX había calado entre sus electores, si era posible incrementar el golpe dado encima de la mesa por la formación de ultra derecha en los anteriores comicios andaluces o si, por el contrario, se producía un descenso en los apoyos a la formación de Santiago Abascal. Y es que en 2018 El Ejido se convirtió en el fuerte de VOX. Fue uno de los pocos lugares donde consiguió ganar y además casi tres puntos por delante del PP.

Sin embargo, la sensación en las filas populares en El Ejido durante la jornada dominical eran positivas. Pero el inicio del recuento electoral era el que comenzaba a hacer subir la euforia entre unos y a bajar entre otros.

La realidad fue que el mensaje del partido de Santiago Abascal no consiguió generar mayores adeptos en el municipio ejidense. Bien al contrario, sus resultados muestran un descenso de 1.75 puntos sobre el porcentaje de voto conseguido en las anteriores elecciones autonómicas, un 27,76% de los votos el domingo, frente a un 29,51% hace cuatro años, teniendo en cuenta además el incremento de población registrado en estos cuatro años en el municipio de El Ejido.

VOX se queda como segunda fuerza política ante un PP que no solo resurgió, sino que incrementó en más de 20 puntos sus resultados de hace cuatro años.

Pero, además, los resultados dejan otro dato a tener en cuenta para los de Macarena Olona y es que en el municipio de El Ejido ha sido el único de los grandes municipios de la provincia de Almería donde no conseguían incrementar sus apoyos, como sucedía en Almería capital, Níjar o Roquetas de Mar, sino que se reducían.

Así, si la jornada del sábado fue la de la reflexión del voto, la de ayer lunes fue la de reflexión y análisis del porqué de estos resultados en el municipio de El Ejido y entre los ciudadanos y votantes los mensajes eran variados, pero recurrentes.

Así, si bien es cierto que VOX tan solo perdió 262 votos, entre quienes decidieron cambiar su voto de la formación de Macarena Olona al PP uno de los motivos de peso fue la agresividad mostrada durante la campaña con mensajes donde además no se dejaba en buen lugar al municipio ejidense.

Las reacciones del votante

«Estas elecciones no eran para votar a VOX, lo teníamos claro, porque no nos gusta cómo nos están tratando, nos dejan en mal lugar y muchas de las cosas que dicen no son ciertas. Aquí hay muchos inmigrantes, es verdad, pero lo que tienen que hacer es regularlos, y no volver a liarnos a palos. Los niños van al colegio y al parque, comparten vida. Quieren hacer ver que no hay integración y eso es mentira. Mi nieto tiene un amigo que se llama Josef, él no entiende de racismo, sino de que tiene que compartir y jugar», explica Pepa Ruiz, una agricultora jubilada de Santa María del Águila.

«No pueden ir con la agresividad que han mostrado en la campaña electoral», afirma Soledad Ruiz, votante de VOXen las anteriores elecciones y que en esta ocasión ha decidido dar su voto al PP. «Todos necesitamos sentirnos protegidos, llámese en el ámbito de la sanidad como en el de la empresa o o en la forma de vida, pero ese mensaje agresivo no es sano para nadie. La campaña ha hecho mucho daño y noqueremos que pierda El Ejido», subrayó esta vecina.

En el sector agrícola también tiene muchos adeptos VOX, pero también los hay que en esta ocasión huyeron del voto al partido de Santiago Abascal.

«A mi me estaba dando ya miedo cómo nos estaban utilizando para ganar votos. Nosotros necesitamos a los inmigrantes para poder trabajar en el campo, ellos también nos necesitan a nosotros porque en sus países no tienen para comer. Por mucho que diga VOX que hay que echar a los inmigrantes no es fácil, necesitamos la ayuda de los gobiernos para que ordenen esto», dice José Luis Rodríguez, joven agricultor de El Ejido.

También hay quien los ha votado y ya se arrepiente. «Yo he vuelto a votar a VOX, pero he me equivocado.Han hecho una campaña muy mala y me alegro mucho de que haya ganado el PP», señala Paco Pérez.

Pero los votos que incrementaron las cifras del PP el domingo no solo llegaron de aquellos que decidieron no votar VOX. Todo el mundo sabe que el voto de Cs se marchó a los populares, pero también votos del PSOE. Y el motivo de ese cambio no es otro que el temor del votante socialista a un gobierno de PP conVOX. Tenían claro que solo un mayoría absoluta del PP lo podría evitar. Entre esos votantes puntuales del PP hay muchos marroquíes que ya pueden ejercer su derecho a voto, como explica Mohamed A., quien señala que pese a votar siempre a PSOE en estas elecciones tenían claro que tenían que apoyar al PP.

«El efecto Juanma Moreno se ha dejado notar en toda Andalucía y también en El Ejido»

Mientras desde VOX se declinaba hacer declaraciones sobre los resultados en El Ejido aludiendo a que aún no se están haciendo valoraciones provinciales, sí se pronunciaban desde las filas populares.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora y Presidente del Comité de Campaña del PP de Almería, marcó en primer lugar como motivo que ha conducido a la victoria del PP «el efecto Juanma Moreno, que se ha dejado notar en toda Andalucía y El Ejido no es una excepción, por su talante, cercanía y moderación, por su forma de trabajar y su gestión».

También apunta Góngora a la campaña del PP. «Se ha hecho en positivo, muy respetuosa y con mucha deportividad y escuchando mucho también la calle».

En clave más local, Góngora señala que «la gente al final se da cuenta de que lo que vale es el trabajo y las inversiones, y que con mensajes fáciles y eslóganes no se va a ningún sitio. Y eso se ha visto en el Ayuntamiento durante un año y medio con VOX en el gobierno».

De hecho, el alcalde incide en que en el municipio ejidense, el PP ha conseguido uno de los mejores resultados de toda la provincia.

Por otra parte, Góngora reconoce que «todos los medios a nivel nacional se fijaban en El Ejido y hoy (por ayer) en todos los medios estaba el Ejido. Era el feudo que ellos trataban de «poner de ejemplo» a nivel nacional y no les ha salido, entre otras cosas porque le faltan al respeto a El Ejido. Y aquí lo que funciona es el trabajo, el cariño y el respeto a El Ejido», y añade que «aunque sea en clave andaluza, en El Ejido estamos haciendo las cosas bien y estamos consiguiendo atraer inversiones».