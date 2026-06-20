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DUE adjudica contratos de más de 740.000 euros para la climatización y jardinería en El Ejido

El Consejo de Administración aprueba acuerdos para reforzar los servicios operativos municipales con nuevos vehículos, suministro de materiales y actuaciones en infraestructuras hidráulicas

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Un momento de la reunión.

Javier Cortés

El Ejido

El consejo de Administración de DUE aprobó en su sesión de este jueves un conjunto de actuaciones dirigidas a reforzar los servicios públicos, mejorar las ... infraestructuras municipales y garantizar el correcto mantenimiento de espacios e instalaciones del municipio.

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DUE adjudica contratos de más de 740.000 euros para la climatización y jardinería en El Ejido

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