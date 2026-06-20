DUE adjudica contratos de más de 740.000 euros para la climatización y jardinería en El Ejido

El consejo de Administración de DUE aprobó en su sesión de este jueves un conjunto de actuaciones dirigidas a reforzar los servicios públicos, mejorar las ... infraestructuras municipales y garantizar el correcto mantenimiento de espacios e instalaciones del municipio.

Entre las adjudicaciones de contratos, que suman un total de 741.355, destacan la prestación del servicio de mantenimiento de instalaciones térmicas, climatización, calefacción y agua caliente sanitaria en dependencias municipales, por un importe de 270.060 euros.

Asimismo, se adjudicó el suministro de hipoclorito sódico grado potable para la red de abastecimiento del término municipal, por 29.645 euros, garantizando así el correcto tratamiento y calidad del agua destinada al consumo.

En materia de mantenimiento urbano y mejora de espacios públicos, se adjudicaron también los trabajos diversos de jardinería para el área de Parques y Jardines Públicos, por un importe de 139.150 euros; así como los trabajos de albañilería para las redes de abastecimiento y saneamiento del municipio por 302.500 euros.

En el apartado de nuevos expedientes de contratación, DUE dio luz verde al renting de cuatro camiones basculantes con caja abierta frutera destinados a los servicios de mantenimiento municipal, con un presupuesto total de 87.120 euros y una duración de cuatro años.

Igualmente, se aprobó el suministro en régimen de alquiler de dos botellas de aire comprimido y recarga, así como el alquiler de cinco unidades de crecimiento bacteriano para estaciones de bombeo de aguas residuales de la red de saneamiento, con el objetivo de continuar optimizando el funcionamiento de los servicios hidráulicos y de saneamiento del municipio, por un montante total de 33.154 euros.

También se aprobó la ampliación del 20% del contrato del servicio de manipulación, retirada, transporte y gestión de tuberías de fibrocemento procedentes de las redes de abastecimiento y saneamiento, así como la ampliación de plazo hasta el próximo 30 de junio para la ejecución de la obra de nueva red de abastecimiento en Camino de los Militares. Por último, se aprobaron las prórrogas especiales de los contratos para el suministro de hormigón y mortero, y para la gestión de tuberías de fibrocemento.