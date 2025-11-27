Down El Ejido reúne a usuarios, familiares y profesionales en torno a su tradicional 'Castañada'

Down El Ejido ha celebrado su tradicional 'Castañada', actividad que se encuadra en la programación que ha elaborado el área de Discapacidad, Salud Mental y ... Prevención de Adicciones, junto a las asociaciones del municipio, para conmemorar la XIII Semana de la Discapacidad.

La concejal de Discapacidad, María del Mar Martínez, ha acompañado a la presidenta de Down El Ejido, Inmaculada García, y a los miembros de la entidad en una divertida y animada tarde con la que la asociación se abre a la ciudadanía y que se configura como un día de convivencia entre los usuarios de la asociación, familiares y profesionales.

La edil de Discapacidad ha valorado cómo «este tipo de encuentros permiten crear espacios de interlocución y convivencia, además de contribuir a dar visibilizar y concienciar sobre las reivindicaciones de las personas con síndrome de Down».

La XIII Semana de la Discapacidad de El Ejido cuenta con una intensa programación que incluye actividades de ocio, deportivas, culturales, de formación y de sensibilización bajo el lema 'Las etiquetas molestan… en la ropa y en la vida'.