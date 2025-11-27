Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto de familia con usuarios de la asociación. IDEAL

Down El Ejido reúne a usuarios, familiares y profesionales en torno a su tradicional 'Castañada'

La edil de Discapacidad, María del Mar Martínez, ha acompañado a la presidenta de Down El Ejido, Inmaculada García, y a los miembros de la entidad en una divertida y animada tarde

J. C.

El Ejido

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:44

Comenta

Down El Ejido ha celebrado su tradicional 'Castañada', actividad que se encuadra en la programación que ha elaborado el área de Discapacidad, Salud Mental y ... Prevención de Adicciones, junto a las asociaciones del municipio, para conmemorar la XIII Semana de la Discapacidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Concha, la joven presuntamente asesinada por su novio en Málaga, era de Granada
  2. 2 Roba 8.000 euros del dormitorio del matrimonio de ancianos al que cuidaba en un pueblo de Granada
  3. 3 Envían a la UCI a un hombre tras ser agredido en una fiesta en Motril
  4. 4 La pastelería y panadería 100% sin gluten que arrasa en Granada: «Todos los días agotamos los productos»
  5. 5 Arde la central de contadores de un bloque en Pinos Puente sin ningún contrato de luz
  6. 6 César Carballo, experto doctor en la pandemia, advierte de la gripe A: «Ayer ingresé a tres pacientes»
  7. 7 Más árboles y aceras más amplias en la nueva Emperatriz Eugenia
  8. 8 Oferta de empleo de Amazon para su centro logístico de Granada
  9. 9

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  10. 10

    El homicida de la mujer de Motril quería echarla de la finca que le tenía alquilada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Down El Ejido reúne a usuarios, familiares y profesionales en torno a su tradicional 'Castañada'

Down El Ejido reúne a usuarios, familiares y profesionales en torno a su tradicional &#039;Castañada&#039;