Down El Ejido reivindica un trato igualitario por el Día Mundial del Síndrome de Down Durante el acto se leyó un Manifiesto y se entregaron los premios a la Solidaridad y 'Compañero Especial'

El Teatro Municipal de El Ejido acogió en la tarde de este jueves la Gala de la asociación Down El Ejido, con la que conmemorar el Día Internacional del Síndrome de Down, que se celebra hoy 21 de marzo. Una tarde en la que bajo el eslogan 'Tan como tú', se reivindicó la igualdad real en la sociedad.

Un baile a cargo de usuarios de Down El Ejido fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes, entre los que estuvo presente el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora; el vicepresidente de Diputación, Ángel Escobar; el delegado de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Francisco Bellido; las concejalas de Servicios Sociales, Delia Mira y de Discapacidad, Salud Mental y Prevención de Adicciones, María del Mar Martínez; además del concejal de Educación y Juventud, Javier Rodríguez, y miembros de la Corporación Municipal.

El baile estuvo dirigido por Miguel Ángel Cruz de Level Up Dance Studio. Durante la Gala se leyó el Manifiesto por el Día Mundial del Síndrome de Down, se proyectó un vídeo de Down España centrado en la campaña de este año que llega bajo el eslogan 'Tan como tú', así como un vídeo sobre Down El Ejido en el que se recoge el trabajo que se lleva a cabo diariamente desde esta entidad y protagonizado por los propios usuarios de la asociación.

El alcalde de El Ejido valoró el «gran trabajo que habéis realizado durante todos estos años», con casi dos décadas ya de vida de Down El Ejido. Un trabajo que como subrayó el primer edil ha sido «comprometido, necesario, altruista y solidario siempre en favor de las personas más necesitadas y muy necesario».

Asimismo, Góngora mostró el firme compromiso del Ayuntamiento con la igualdad y la plena inclusión, y aplaudió el eslogan escogido para esta edición 'Tan como tú'. «El objetivo al final siempre es trabajar en favor de la inclusión, por la valía de las personas con Síndrome de Down, buscando la autonomía, la independencia y la felicidad, que es lo que cualquier persona busca en la vida. Y nosotros desde el Ayuntamiento intentamos poner nuestro granito de arena», afirmó el máximo responsable municipal.

En esta línea, el primer edil señaló que están trabajando para captar fondos que se destinen a «proyectos muy importantes que tienen que suponer un antes y un después, para que en los próximos años la asociación cuente con una mejora sustancial en sus instalaciones».

Los momentos más emotivos de la Gala llegaron con la entrega de los premios 'Compañero Especial' donde alumnos con síndrome de Down le hicieron entrega de un obsequio a compañeros de clase a modo de agradecimiento; y los premios a la 'Solidaridad' con los que Down El Ejido reconoció a entidades y particulares el apoyo excepcional que han demostrado a lo largo del último año hacia las personas con Síndrome de Down y sus familias.

En esta edición, Down El Ejido reconoció, entre otros, a la Diputación Provincial de Almería, por su labor e implicación en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad en el Poniente almeriense

Un galardón que recogió el vicepresidente de Diputación, Ángel Escobar, quien agradeció el premio y reconoció el importante trabajo que Down El.Ejido realiza a diario en favor de la inclusión social. Asimismo, Escobar afirmó que cuentan «con el apoyo de Diputación para trabajar de la mano en la igualdad real y efectiva. Hoy celebramos el amor con mayúsculas, el que damos y el que recibimos con la generosidad de una asociación como Down El Ejido. Este premio es para vosotros, para quienes trabajáis por la calidad de vida de tantas y tantas personas. Sois certidumbre y abrazo sincero. Todas las administraciones debemos trabajar juntas por la inclusión«.

Por otra parte, también tuvo lugar el reconocimiento al equipo de profesionales de Down El Ejido, así como un reconocimiento In Memoriam a tres personas que fueron fundamentales en la creación de Down El Ejido como fueron Pura Valle, Manuel Martínez y Francisco García. Tres personas que formaron parte de las familias fundadoras y cuya labor se ensalzó y puso en valor.

La Gala, conducida por el presentador y humorista Álex García, incluyó la actuación de la Academia de Baile Alejandra Foruria.

Junto a esta Gala, desde Down El Ejido también se han impulsado otras actividades durante toda esta semana con las que promover la inclusión y la igualdad de oportunidades para todos, entre las que ha habido charlas y actividades de visibilidad en centros educativos, el I Torneo de Pádel a Beneficio de Down El Ejido que acoge Pádel Indoor La Redonda hasta el 23 de marzo o las jornadas de puertas abiertas para mostrar tanto el trabajo que desarrollan mediante el programa AgroIntegra, como el que se realiza en su sede, en calle Segovia, número 13.