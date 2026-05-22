Down El Ejido contará con una nueva sede de más de 2.000 metros cuadrados y 4 plantas

La Asociación Down El Ejido dio los primeros y firmes pasos para que su futura nueva sede, un moderno y accesible edificio donde prestarán una ... atención integral que cubra todas las necesidades de sus usuarios, se empiece a hacer realidad gracias a la fluida colaboración institucional entre la Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de El Ejido.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, junto al alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, y el vicepresidente y concejal de este municipio, Ángel Escobar, entregaron a los responsables de la Asociación Down El Ejido el proyecto finalizado de su futura sede que se ubicará en un solar en la calle Baco, número 42.

El proyecto fue financiado por la Diputación de Almería con una inversión que supera los 80.000 euros. Este documento especifica y detalla la ejecución de un nuevo edificio de carácter social destinado a la atención integral de personas con síndrome de Down de todas las edades. El objetivo radica en que en este espacio se ofrezca una atención especializada desde el nacimiento hasta la edad adulta, fomentando su autonomía, formación y plena integración como ciudadanos independientes.

El presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, puso de relieve que «hoy es un día histórico para los casi 20 años de vida que tiene esta asociación. Están viendo como uno de sus objetivos más importantes, el sueño de contar con un edificio en el que prestar la mejor atención posible a sus usuarios empieza a hacerse realidad.

Down El Ejido es una de las asociaciones que convierten a la provincia de Almería en una tierra más justa, solidaria e inclusiva con igualdad de oportunidades para todos los almerienses, vivan donde vivan», concluyó el presidente de la Diputación Provincial de Almería.

Por su parte, el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, destacó de este centro impulsado por Down El Ejido y cuya parcela fue cedida por el Ayuntamiento, que va a ser «un edificio multifuncional cuyo objetivo es facilitar y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad de El Ejido y la comarca del Poniente, y sus familias, dando respuesta a sus necesidades, en cada etapa de la vida, y que, además, servirá como centro de recursos y referente para la comunidad con el fin de avanzar hacia la plena inclusión».

Un espacio adaptado

El complejo cuenta con una superficie construida total de 2.200,70 metros cuadrados dividida en cuatro plantas: una planta semisótano y tres plantas sobre rasante. Su programa funcional está diseñado para dar una respuesta integral a las necesidades asistenciales, formativas y administrativas de la asociación, distribuyéndose de la siguiente manera:

Primeramente se encuentra la planta semisótano, que alberga el garaje, almacén, lavandería, cocina-comedor general, vestuarios, una gran sala multiusos y áreas terapéuticas avanzadas como una sala multisensorial y una sala de realidad virtual.

La planta baja contiene el acceso principal, recepción, oficinas de administración, una cafetería, la Unidad de Atención Temprana (para niños de 0 a 6 años) y una vivienda tutelada con capacidad para 6 usuarios y un monitor. A su vez la planta primera estará destinada a la Unidad de Juventud y Adultos (mayores de 6 años) y al Centro Ocupacional, equipada con talleres, aulas de formación matinal, aseos y una cocina didáctica.

Y por último se encuentra la planta segunda, que aloja la Unidad de Día, el despacho de la junta directiva, salas de reuniones y un Salón de Actos general con capacidad para 70 personas.