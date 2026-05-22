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Down El Ejido contará con una nueva sede de más de 2.000 metros cuadrados y 4 plantas

El proyecto ha sido financiado por la Diputación con cerca de un millón de euros

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El presidente provincial, José Antonio García Alcaina, y el alcalde, Francisco Góngora, con la asociación.
El presidente provincial, José Antonio García Alcaina, y el alcalde, Francisco Góngora, con la asociación. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

La Asociación Down El Ejido dio los primeros y firmes pasos para que su futura nueva sede, un moderno y accesible edificio donde prestarán una ... atención integral que cubra todas las necesidades de sus usuarios, se empiece a hacer realidad gracias a la fluida colaboración institucional entre la Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de El Ejido.

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